Трамп хоче знову зустрітися з Кім Чен Ином



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Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися три рази з червня 2018 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб відновити переговори про денуклеаризацію.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, він хотів би, щоб така зустріч відбулася до кінця цього року.

Коментарі Трампа пролунали слідом за Північною Кореєю, де в понеділок заявили, що Пхеньян готовий відновити переговори з США в кінці цього місяця.

Політичні аналітики кажуть, що звільнення Трампом Джона Болтона, його радника з національної безпеки, на початку цього тижня може допомогти зусиллям США щодо пожвавлення переговорів, але не зробить мету Вашингтона переконати Пхеньян відмовитися від своєї ядерної зброї легшою.

Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися три рази з червня 2018 року.

Раніше Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.