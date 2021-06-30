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    «Слуги народу» шукають 226 голосів за законопроєкт про олігархів

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    &laquo;Слуги народу&raquo; хочуть 226 голосами підтримати ініціативу президента - «Слуги народу» шукають 226 голосів за законопроєкт про олігархів
    «Слуги народу» хочуть 226 голосами підтримати ініціативу президента
    Фото з відкритих джерел

    «Слуги народу» прагнуть набрати 226 голосів для підтримки законопроєкту про олігархів «своїми силами»

    Понад 200 депутатів з фракції «Слуга народу» планують підтримати законопроєкт про деолігархізацію на позачерговому засіданні Ради 1 липня. Про це в коментарі Укрінформу сказала заступниця голови фракції «СН» Євгенія Кравчук.

    За її словами, кількість депутатів, які можуть проголосувати за проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», була визначена шляхом попереднього голосування у фракції.

    «Більше 200 (голосів – ред.) по кожному законопроєкту», – сказала Кравчук, уточнивши, що у фракції також збирали підписи щодо підтримки законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», ініційованого Кабінетом Міністрів.

    Народна депутатка зазначила, що у фракції прагнуть набрати 226 голосів для підтримки законопроєкту про олігархів «своїми силами».

    «Це було б правильно, щоб підтримати ініціативу президента», – підкреслила вона.

    Раніше стало відомо, що Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні.

    Також цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.

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    Теги: Кабмін НАЗК Володимир Зеленський президент Євгенія Кравчук
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    «Слуги народу» шукають 226 голосів за законопроєкт про олігархів