«Слуги народу» шукають 226 голосів за законопроєкт про олігархів
«Слуги народу» прагнуть набрати 226 голосів для підтримки законопроєкту про олігархів «своїми силами»
За її словами, кількість депутатів, які можуть проголосувати за проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», була визначена шляхом попереднього голосування у фракції.
«Більше 200 (голосів – ред.) по кожному законопроєкту», – сказала Кравчук, уточнивши, що у фракції також збирали підписи щодо підтримки законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», ініційованого Кабінетом Міністрів.
Народна депутатка зазначила, що у фракції прагнуть набрати 226 голосів для підтримки законопроєкту про олігархів «своїми силами».
«Це було б правильно, щоб підтримати ініціативу президента», – підкреслила вона.
Раніше стало відомо, що Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні.
Також цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.
Читайте також: