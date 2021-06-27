  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трамп вертається й звинувачує Байдена в «тотальній катастрофі»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дональд Трамп збирається повернути владу в країні під повний контроль республіканців - Трамп вертається й звинувачує Байдена в «тотальній катастрофі»
    Дональд Трамп збирається повернути владу в країні під повний контроль республіканців
    фото: facebook

    Вислів «Врятувати Америку» є його новим гаслом

    Колишній американський президент Дональд Трамп знову займається великою політикою й готується повернути владу в країні під повний контроль республіканців. На цю тему він виступив на багатотисячному мітингу-концерту під час ярмарку неподалік від Клівленда (Огайо, США) ввечері у суботу, 26 червня 2021 року, за місцевим часом (це на 7 годин раніше, ніж у Києві), передає The Washington Post.

    Видання назвало його виступ «тріумфальним поверненням».

    Як наголосив Трамп, Республіканська партія повинні припинити панування демократів у Білому домі та Конгресі протягом наступних двох виборчих циклів й «врятувати Америку».

    Вислів «Врятувати Америку» є його новим гаслом. Свого часу ж він, нагадаємо, переміг на президентських виборах зі слоганом «Знову зробимо Америку великою».

    При цьому політику чинного глави Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена він описав як «повну і тотальну катастрофу».

    Зокрема, Трамп критично висловився щодо міграційної політики Байдена, з початком правління якого, як він вважає, в країну знову повернулися потоки переселенців-нелегалів з країн Центральної Америки.

    «Ми повинні знешкодити його необдуману імміграційну політику й відновити наш південний кордон там, де він був», - наводить слова Трампа портал The Hill.

    Крім того, Трамп традиційно звинуватив Демократичну партію в нібито вкраденій у нього перемозі на останніх президентських виборах.

    Фактично, Трамп розпочав агітаційний тур Америкою. Зараз він в Огайо, а попереду у нього ціла серія поїздок на мітинги.

    Нагадаємо, як вважає політологиня Олеся Яхно, зустріч Байдена з Путіним у Женеві стала різким контрастом з самітом Трамп-Путін.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трамп вертається й звинувачує Байдена в «тотальній катастрофі»