Трамп вертається й звинувачує Байдена в «тотальній катастрофі»

Вислів «Врятувати Америку» є його новим гаслом

Колишній американський президент Дональд Трамп знову займається великою політикою й готується повернути владу в країні під повний контроль республіканців. На цю тему він виступив на багатотисячному мітингу-концерту під час ярмарку неподалік від Клівленда (Огайо, США) ввечері у суботу, 26 червня 2021 року, за місцевим часом (це на 7 годин раніше, ніж у Києві), передає The Washington Post.

Видання назвало його виступ «тріумфальним поверненням».

Як наголосив Трамп, Республіканська партія повинні припинити панування демократів у Білому домі та Конгресі протягом наступних двох виборчих циклів й «врятувати Америку».

Вислів «Врятувати Америку» є його новим гаслом. Свого часу ж він, нагадаємо, переміг на президентських виборах зі слоганом «Знову зробимо Америку великою».

При цьому політику чинного глави Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена він описав як «повну і тотальну катастрофу».

Зокрема, Трамп критично висловився щодо міграційної політики Байдена, з початком правління якого, як він вважає, в країну знову повернулися потоки переселенців-нелегалів з країн Центральної Америки.

«Ми повинні знешкодити його необдуману імміграційну політику й відновити наш південний кордон там, де він був», - наводить слова Трампа портал The Hill.

Крім того, Трамп традиційно звинуватив Демократичну партію в нібито вкраденій у нього перемозі на останніх президентських виборах.

Фактично, Трамп розпочав агітаційний тур Америкою. Зараз він в Огайо, а попереду у нього ціла серія поїздок на мітинги.

Нагадаємо, як вважає політологиня Олеся Яхно, зустріч Байдена з Путіним у Женеві стала різким контрастом з самітом Трамп-Путін.

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