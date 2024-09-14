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Центральна Європа потерпає від стихії: повінь руйнує будинки та забирає життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Центральна Європа потерпає від стихії: повінь руйнує будинки та забирає життя
У Чехії через повінь евакуюють мешканців
фото з відкритих джерел

Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі

У суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади. Про це повідомляє ВВС та Reuters.

Польща

У Глухолазі, історичному місті на південному заході Польщі поблизу чеського кордону, рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж переповненої річки, а деяких жителів евакуювали.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що прогнози погоди виглядають несприятливими, і протягом наступних 24 годин на кордоні з Чехією випадуть дуже сильні опади, які вливатимуть на рівень води у річках.

Після участі в брифінгу екстрених служб на південному заході Польщі Дональд Туск намагався запевнити громадськість у тому, що прогнози «не надто тривожні» і немає підстав прогнозувати стихію такого масштабу, яка могла б спричинити загрозу для всієї країни.

За його словами, польська територіальна оборона перебуває в готовності, а в одному з чотирьох південних воєводств, Малопольщі, було накопичено близько двох мільйонів мішків з піском, тоді як ще один мільйон є в Нижній Сілезії, провінції навколо Вроцлава.

Тисячам мешканців довелося користуватися сходами своїх багатоповерхівок у Вроцлаві, оскільки ліфти були закриті через погрозу повені, повідомляють місцеві ЗМІ.

Пізніше Польський інститут метеорології та водного господарства поширив найвищий рівень тривоги з чотирьох південних воєводств до гирла річки Одра в Щецині, де вона впадає в Балтійське море.

Румунія

У Румунії від повені постраждали вісім повітів, найбільше – Галац на південному сході Румунії, де було знайдено чотирьох людей мертвими та близько 5000 будинків було пошкоджено.

На відео та фото з цього району видно вулиці, затоплені каламутною водою, мулом і сміттям, коли рятувальники виводили жителів у безпечне місце. Влада залучила гелікоптер Black Hawk для допомоги в пошуково-рятувальній операції.

Повінь у Румунії забрала життя 4 людей
Повінь у Румунії забрала життя 4 людей
фото: Associated Press

«Десятки людей були врятовані зі своїх будинків у 19 областях країни», – повідомили в екстрених службах.

Чехія

У суботу в 38 населених пунктах Чеської Республіки було оголошено найвищу загрозу повені. Чеська влада повідомила, що у столиці Празі підняли захист від повеней, набережні перекрили для відвідування, а також закрили зоопарк.

Основний удар повені в Чехії припав на північні та північно-східні райони, у деяких місцях було зафіксовано до 25 см опадів від четверга, повідомляє інститут погоди.

Синоптики попереджають, що в деяких районах до неділі може випасти більше третини середньорічних опадів, а сильний вітер посилить загрозу.

Міністр навколишнього середовища Петр Хладік заявив у суботу, що люди в найбільш постраждалих районах повинні бути готові покинути свої домівки.

У Празі встановлюють протипаводкові бар'єри
У Празі встановлюють протипаводкові бар'єри
фото: Associated Press

У Празі, місті з населенням понад 1,3 мільйона людей, яке розташоване на берегах річки Влтави, через яку проходить мальовничий Карлів міст XIV століття, встановили протипаводкові бар’єри.

Австрія

За даними Австрійського федерального інституту Geosphere, в Австрії був найспекотніший серпень з початку обліку. Тепер же синоптики попереджають про 10-20 см опадів у багатьох регіонах за лічені дні. У деяких місцях можливе перевищення 20 см, особливо в горах Верхньої та Нижньої Австрії та на півночі Верхньої Штирії.

В Австрії екстрені служби співпрацювали з губернаторами районів і муніципалітетами, щоб підготуватися до евакуації.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що постраждали всі федеральні землі, і ситуація погіршується, особливо в північно-східній землі Нижня Австрія. «Найближчі дні будуть надзвичайно важкими та складними для постраждалого населення та екстрених служб», – сказав Негаммер на X.

Залізнична мережа OEBB рекомендує всім пасажирам відкласти нетермінові поїздки. Частина залізничної лінії Тауерн між Бад-Гофгаштайном і Бекштайном у провінції Зальцбург була закрита через сильний снігопад.

У деяких регіонах Австрії випав сніг
У деяких регіонах Австрії випав сніг
фото: BBC

У країні можливі повені та зсуви, у столиці Відні очікується шквальний вітер. Організація з надання допомоги Карітас звернулася до волонтерів з проханням допомогти постраждалим районам.

Словаччина та Угорщина

Офіційні особи Словаччини попередили про загрозу повені в столиці Братиславі через розлив річки Дунай.

Угорщина очікує, що найближчими днями рівень Дунаю наблизиться до рекордно високого рівня, і в понеділок офіційні особи закриють нижні причали в столиці Будапешті.

«Очікується, що пік хвилі повені досягне приблизно 8 метрів у другій половині наступного тижня», – сказав мер міста.

Екстремальні опади стають більш імовірними в Європі, як і в більшості країн світу, через зміну клімату. Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, що може призвести до сильніших опадів.

Теги: Австрія Європа зоопарк рятувальники Дональд Туск гелікоптер снігопад Дунай вітер влада повінь населення відео

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