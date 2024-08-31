Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі

Бійцям Кузика довелося протистояти окупантам без підтримки арти, однак на це були об’єктивні причини

Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик розповів про один із епізодів у бойовій роботі. Він вважав неправильним рішення командування та навіть поїхав у штаб із наміром «набити пику» комусь із офіцерів. Але у результаті виявилося, що керівництво ухвалило вірні рішення, поділився Петро Кузик у інтерв’ю hromadske.

«Це було в Рубіжному, нас дуже сильно штурмували, їм треба було до 9 травня взяти місто, вони ж під дати підганяють. Ми знали це, підготувалися, замінувалися. Нічого в них не вийшло. За даними розвідки, ми розстріляли того, хто відповідав за штурми на 9 травня. Потім вони почали ще з більшою шаленістю атакувати нас, це вже було 10-12 число. І настав такий період, коли нас трамбує арта. Ми порахували – 500 прильотів на одну годину в наш сектор, ну тобто шквально. КАБи, ракети, все, що в них є. А з нашого боку взагалі нічого. І я, відповідно, поїхав у штаб з єдиною метою – набити пику, бо ні одного пострілу для прикриття», – розповів Петро Кузик.

Однак, за словами командира батальйону «Свобода», у штабі йому пояснили, що в цей час окупанти намагалися переправитися до Білогорівки, а це загроза оточення.

«Командир пояснив мені, що вся наявна артилерія працювала на знищення танків. Він сказав: «Я знав, що у вас там смерть. Але ставка була на те, що ви витримаєте цей натиск, виживете без нашої підтримки. Бо тут треба було їх зупинити. Все, що було в секторі, працювало туди». Вони там перемолотили більше 100 танків, на тій переправі. І їхня ставка спрацювала. Ми зуміли вижити в тому пеклі, а вони загрозу оточення виключили», – пояснив Петро Кузик.

Нагадаємо, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.