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Нова платформа для сплати комуналки: Кабмін оголосив про експериметальний проєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нова платформа для сплати комуналки: Кабмін оголосив про експериметальний проєкт
Користувачі матимуть електронний кабінет, де буде інформація про комунальні послуги
фото з відкритих джерел

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними

Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг», – зазначив Шмигаль.

Користувачі матимуть електронний кабінет, де зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

Шмигаль додав, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Нагадаємо, в Україні жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно в межах експериментального проєкту уряду. Раніше йшлося про постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення, що проживає на прифронтових територіях Харківщини, Сумщини та Донеччини.

Однак, після останньої наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук до цього переліку включили також Херсонську область. Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис.

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області – 100 326 людей, що становить 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом ідуть Харківська та Донецька області – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно. Найменше боргів зафіксовано на Луганщині (2,8 тис.), Рівненщині (3,9 тис.) та Херсонщині (5,3 тис.).

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Теги: комуналка обмін пільги Денис Шмигаль населення послуги тарифи Кабмін

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