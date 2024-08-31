Японська місячна місія SLIM встановила новий світовий рекорд

Японія завершила місячну місію SLIM через втрату зв'язку з апаратом, тим не менш його посадка за точністю побила світовий рекорд

‌Японська місія SLIM завершила свою роботу приблизно через рік після старту та вісім місяців після успішної посадки на Місяць. Це найбільша кількість часу, яку проводили місії до цього, пише Universe Space Tech.

Японія завершила місячну місію SLIM через втрату зв'язку з апаратом. Японська агенція аерокосмічних досліджень (JAXA) намагалася відновити зв'язок зі SLIM з квітня, сподіваючись на його повторний запуск, але все безуспішно.

SLIM спочатку був розрахований працювати один місячний день. Втім, апарат показав несподівану витривалість, переживши три холодні місячні ночі. Посадковий місячний модуль вагою 200 кг працював і передавав дані до квітня, проте з травня до липня зв'язок відновити не вдалося. 23 серпня JAXA офіційно завершило операції із SLIM.

SLIM наблизився до Місяця 20.01.2024, зробивши Японію п'ятою державою в історії, яка здійснила м'яку посадку на супутнику Землі. Однак майже одразу після цього виникли проблеми: апарат сів під кутом, що обмежило надходження сонячного світла та вплинуло на його роботу. Незважаючи на це, місія тривала значно довше, ніж планувалося, і навіть перевершила споконвічні очікування.

Похибка при посадці SLIM склала близько 10 метрів від цільового пункту, також побивши світовий рекорд. За допомогою багатосмугової камери було проведено спектральні зйомки, а апарат зумів пережити кілька місячних ночей.

Останнє повідомлення від SLIM було прийняте 28 квітня, проте потім зв'язок остаточно втратили. При цьому NASA випробувало лазерний ретрорефлектор, щоб визначити локацію об'єкта – ця технологія стане в нагоді для майбутніх місій. У JAXA висловили подяку всім, хто брав участь у проєкті.

Раніше японське Агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило в космос рентгенівську обсерваторію XRISM і місячний модуль SLIM. Обсерваторія займатиметься вивченням галактик, нейтронних зірок і чорних дірок, а місячний модуль має продемонструвати можливість високоточної посадки на Місяць.