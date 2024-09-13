Дев’ять країн виступили із протестом щодо відновлення роботи МВФ із Росією

Як зазначено в листі, ініціативи МВФ щодо роботи з Російською Федерацією підірве довіру до агентства

Європейські країни висловили рішуче невдоволення планами МВФ на співпрацю з Росією

Дев'ять європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду відновити місії в Росії, заявивши, що відновлення діалогу з країною-агресором завдасть шкоди репутації Фонду. Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільний лист, направлений директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій.

«Ми хотіли б висловити наше рішуче невдоволення подібними планами МВФ», – заявили міністри фінансів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Данії, Норвегії та Польщі в листі, з якими ознайомилося агентство.

Як зазначено в листі, Росія не повинна користуватися порадами МВФ. Також наголошується, що якщо МВФ реалізує свої плани, це зменшить готовність країн-донорів підтримувати Україну через ініціативи МВФ, оскільки це підірве довіру до агентства.

«Будь-які дані, які Росія надасть МВФ, будуть цензуровані, щоб показати, що економіка країни нібито функціонує добре і протистоїть західним санкціям, що зробить оцінки МВФ неточними», – цитує агентство витримки з листа.

Лист складено напередодні участі директорки МВФ Георгієвої у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків ЄС у Будапешті, де їй поставлять питання щодо планів МВФ.

Нагадаємо, команда МВФ планує візит до України. Водночас МВФ вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Цей крок МВФ викликає неоднозначну реакцію, оскільки багато західних країн критикували організацію за надто оптимістичні прогнози для російської економіки та застереження щодо конфіскації заморожених російських активів.

До слова, Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.