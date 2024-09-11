Прем'єр Латвії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня: «Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО!»

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва. Вона висловила підтримку Україні.

«Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!», – написала у X прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня українською мовою, оприлюднивши відео приїзду.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва і висловила підтримку Україні:

«Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!» pic.twitter.com/DvwroJuhlS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 11, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши на важливості військової та економічної підтримки для захисту суверенітету України.

Раніше повідомлялося, що Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс у Twitter. Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб та залишитися на 120 днів.