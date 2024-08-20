Тисячі людей вимагають компенсацію. Виробники вакцин проти Covid-19 захлинаються від позовів

Поки що компенсації постраждалі від вакцини отримали за 175 заявками, або менше 2% від їх загальної кількості

Тисячі людей вимагають компенсації після того, як вакцини від Covid «залишили їх інвалідами». Виплати призначаються постраждалим за захворювання, включаючи інсульт, серцевий напад, тромби, запалення спинного мозку та параліч обличчя. Про це пише The Telegraph.

Почався потік судових справ проти виробників коронавірусних вакцин – більшість позовів поки що до AstraZeneca. Нові дані показують, що майже 14 тис. людей у ​​Британії подали заявки на виплати від уряду за ймовірну шкоду, спричинену вакцинами від Covid.

«Жителі Великої Британії, чиє здоров'я різко погіршилося після щеплень проти коронавірусу, масово звернулися з вимогою компенсувати завдані їх здоров'ю збитки», – пише видання.

З 14 тис. осіб, які подали заявки на компенсації, влада вже призначила виплати тим, хто переніс інсульт, серцеві напади, запалення спинного мозку, а також тим, у кого були виявлені набряки кінцівок, параліч лицьового нерва та тромби.

«Відомо, що близько 97% цих людей робили щеплення вакциною від компанії AstraZeneca, ще 3% прищепилися вакциною Pfizer або Moderna», – зазначають журналісти.

У Британії з 1979 року діє програма виплати компенсацій за шкоду, заподіяну вакцинами (Vaccine Damage Payment Scheme, VDPS). Загалом у її рамках до влади звернулося близько 16 тис. осіб, переважна більшість заяв пов'язана із щепленням від Covid-19, зазначає видання.

Поки що уряд задовольнив 175 заявок, або менше 2% від їх загальної кількості. Постраждалі отримали одноразову виплату у розмірі £120 тис. (близько $155 тис.), понад 5,5 тис. звернень було відхилено.

До слова, компанія AstraZeneca ініціювала вилучення своєї вакцини проти коронавірусу в усьому світі. Заявка фірми про відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.

Раніше фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid-19 може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.

Нагадаємо, за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини Столичні медики продовжують фіксувати підвищення захворюваності на Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.Зазначається, що зростає кількість госпіталізованих та пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень.