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Квартирне питання у Польщі: де і як зняти житло дешевше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Квартирне питання у Польщі: де і як зняти житло дешевше
У Польщі існує проблема з пошуком хорошого житла для життя
фото із відкритих джерел

Вартість оренди квартири в Польщі істотно відрізняється залежно від міста, району, розміру квартири

Пошук житла в Польщі може виявитися викликом, особливо для новоприбулих. Слід враховувати особливості оренди житла у Польщі та розуміти скільки коштує орендувати квартиру.

Оренда помешкання в Польщі – це важливий аспект життя як для місцевих жителів, так й для іноземців, які приїжджають сюди з різними цілями: навчання, робота або тимчасове проживання.

За останні роки ринок оренди житла в Польщі суттєво зріс і став більш структурованим, завдяки чому з’явилися нові типи договорів, що враховують різні потреби орендарів. Водночас існують особливості, про які важливо знати перед підписанням договору. Розглянемо актуальні ціни на оренду житла в різних регіонах країни, основні типи договорів оренди, права та обов’язки орендарів і орендодавців.

Визначте пріоритети

Локація: оберіть район, враховуючи близькість до роботи чи навчання, інфраструктуру та безпеку.

Бюджет: Визначте свій бюджет на оренду, включно з комунальними послугами.

Джерела пошуку житла

У Польщі заведено шукати житло за допомогою спеціалізованих сайтів. Як правило, поляки, як і українці, мешкаючи у цій країні не перший рік, шукають саме приватні оголошення. Пояснюється це тим, що пошук через рієлторів – це зайва трата й часу, й грошей.

Онлайн-платформи з пошуку житла в Польщі:

OLX.pl – один із найпопулярніших сайтів для пошуку житла в оренду.
Gumtree.pl – подібний до OLX, містить багато пропозицій.
Gratka.pl – спеціалізується на оголошеннях з нерухомості.
Facebook-групи – у цій соцмережі можна знайти багато груп, присвячених оренді житла в різних містах.

Типи житла

Найпоширеніший варіант для оренди в Польщі – квартира. Врахуйте розмір, планування та стан. Для студентів чи тимчасового проживання можуть підійти хостели та гуртожитки. Практикується у Польщі й спільне проживання, тобто оренда кімнати у квартирі з іншими людьми.

Юридичні аспекти

Перед тим, як винайняти помешкання в Польщі, добре перевірте договір оренди, зокрема умови оплати, тривалість оренди та зобов’язання сторін.

Окрім того, у Польщі існує вимога щодо реєстрації за місцем проживання, яку необхідно виконати.

Реєстрація є обов’язковою, якщо ви орендуєте житло на тривалий термін. Це стосується як громадян Польщі, так і іноземців.

Зареєструватися можна в місцевому управлінні гміни або міста. Для цього потрібно надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу; договір оренди або дозвіл власника житла; візу або дозвіл на проживання (для іноземців). За відсутність реєстрації може бути накладено адміністративний штраф.

Ще декілька порад

  • не підписуйте договорів про оренду без перегляду житла. Не погоджуйтеся на усні домовленості, укладайте лише письмові договори;
  • перевіряйте репутацію орендодавця. Зокрема, завжди перевіряйте документи, що підтверджують право власника житла на здавання помешкання в оренду;
  • будьте обережні з підозріло низькими цінами на помешкання. Сплачуйте оренду офіційно, бажано через банківський переказ, щоб мати підтвердження оплати.

 Ціни на оренду житла в Польщі

Вартість оренди квартири в Польщі істотно відрізняється залежно від міста, району, розміру квартири та наявності зручностей, як-от місця для паркування.

Наприклад, вартість оренди двокімнатної квартири в центрі Варшави може досягати 4 600 злотих на місяць, тоді як у меншому місті, як-от Лодзь, вона буде нижчою – близько 2 800 злотих.

У Польщі вартість оренди житла значно відрізняється залежно від регіону. Ось деякі регіони, де житло зазвичай дешевше:

Схід

Такі регіони, як-от Підляське воєводство (міста Білосток, Ломжа) та Люблінське воєводство (місто Люблін), мають нижчі ціни на нерухомість через менш розвинену інфраструктуру та економіку порівняно з заходом країни.

Південь

У таких містах, як Катовіце та околиці (Сілезьке воєводство), ціни також можуть бути нижчими порівняно з великими містами на заході та півночі Польщі, як-от Вроцлав або Гданськ.

Малі міста та сільські райони

Житло в малих містах і сільських районах по всій Польщі значно дешевше, ніж у великих містах. Наприклад, невеликі міста в Лодзинському чи Свентокшиському воєводствах мають нижчі ціни на житло. У середньому, вартість житла в цих регіонах може бути на 20-30% нижчою, ніж у великих містах на заході та півночі Польщі, таких як Варшава, Краків чи Вроцлав.

До слова, портал місцевого самоврядування Wspólnota опублікував звіт, в якому представлено фінансовий стан населення окремих населених пунктів та адміністративних одиниць на карті Польщі.  Воєводство, яке може похвалитися високим статком, – це Мазовецьке воєводство. Починаючи з 2018 року, Мазовецьке воєводство залишається найбагатшим воєводством в Польщі. 

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Теги: бюджет оренда біженці нерухомість українці житло навчання Facebook місто квартира населення Варшава Польща документи

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