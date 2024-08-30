Квартирне питання у Польщі: де і як зняти житло дешевше

У Польщі існує проблема з пошуком хорошого житла для життя

Вартість оренди квартири в Польщі істотно відрізняється залежно від міста, району, розміру квартири

Пошук житла в Польщі може виявитися викликом, особливо для новоприбулих. Слід враховувати особливості оренди житла у Польщі та розуміти скільки коштує орендувати квартиру.

Оренда помешкання в Польщі – це важливий аспект життя як для місцевих жителів, так й для іноземців, які приїжджають сюди з різними цілями: навчання, робота або тимчасове проживання.

За останні роки ринок оренди житла в Польщі суттєво зріс і став більш структурованим, завдяки чому з’явилися нові типи договорів, що враховують різні потреби орендарів. Водночас існують особливості, про які важливо знати перед підписанням договору. Розглянемо актуальні ціни на оренду житла в різних регіонах країни, основні типи договорів оренди, права та обов’язки орендарів і орендодавців.

Визначте пріоритети

Локація: оберіть район, враховуючи близькість до роботи чи навчання, інфраструктуру та безпеку.

Бюджет: Визначте свій бюджет на оренду, включно з комунальними послугами.

Джерела пошуку житла

У Польщі заведено шукати житло за допомогою спеціалізованих сайтів. Як правило, поляки, як і українці, мешкаючи у цій країні не перший рік, шукають саме приватні оголошення. Пояснюється це тим, що пошук через рієлторів – це зайва трата й часу, й грошей.

Онлайн-платформи з пошуку житла в Польщі:

OLX.pl – один із найпопулярніших сайтів для пошуку житла в оренду.

Gumtree.pl – подібний до OLX, містить багато пропозицій.

Gratka.pl – спеціалізується на оголошеннях з нерухомості.

Facebook-групи – у цій соцмережі можна знайти багато груп, присвячених оренді житла в різних містах.

Типи житла

Найпоширеніший варіант для оренди в Польщі – квартира. Врахуйте розмір, планування та стан. Для студентів чи тимчасового проживання можуть підійти хостели та гуртожитки. Практикується у Польщі й спільне проживання, тобто оренда кімнати у квартирі з іншими людьми.

Юридичні аспекти

Перед тим, як винайняти помешкання в Польщі, добре перевірте договір оренди, зокрема умови оплати, тривалість оренди та зобов’язання сторін.

Окрім того, у Польщі існує вимога щодо реєстрації за місцем проживання, яку необхідно виконати.

Реєстрація є обов’язковою, якщо ви орендуєте житло на тривалий термін. Це стосується як громадян Польщі, так і іноземців.

Зареєструватися можна в місцевому управлінні гміни або міста. Для цього потрібно надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу; договір оренди або дозвіл власника житла; візу або дозвіл на проживання (для іноземців). За відсутність реєстрації може бути накладено адміністративний штраф.

Ще декілька порад

не підписуйте договорів про оренду без перегляду житла. Не погоджуйтеся на усні домовленості, укладайте лише письмові договори;

перевіряйте репутацію орендодавця. Зокрема, завжди перевіряйте документи, що підтверджують право власника житла на здавання помешкання в оренду;

будьте обережні з підозріло низькими цінами на помешкання. Сплачуйте оренду офіційно, бажано через банківський переказ, щоб мати підтвердження оплати.

Ціни на оренду житла в Польщі

Вартість оренди квартири в Польщі істотно відрізняється залежно від міста, району, розміру квартири та наявності зручностей, як-от місця для паркування.

Наприклад, вартість оренди двокімнатної квартири в центрі Варшави може досягати 4 600 злотих на місяць, тоді як у меншому місті, як-от Лодзь, вона буде нижчою – близько 2 800 злотих.

У Польщі вартість оренди житла значно відрізняється залежно від регіону. Ось деякі регіони, де житло зазвичай дешевше:

Схід

Такі регіони, як-от Підляське воєводство (міста Білосток, Ломжа) та Люблінське воєводство (місто Люблін), мають нижчі ціни на нерухомість через менш розвинену інфраструктуру та економіку порівняно з заходом країни.

Південь

У таких містах, як Катовіце та околиці (Сілезьке воєводство), ціни також можуть бути нижчими порівняно з великими містами на заході та півночі Польщі, як-от Вроцлав або Гданськ.

Малі міста та сільські райони

Житло в малих містах і сільських районах по всій Польщі значно дешевше, ніж у великих містах. Наприклад, невеликі міста в Лодзинському чи Свентокшиському воєводствах мають нижчі ціни на житло. У середньому, вартість житла в цих регіонах може бути на 20-30% нижчою, ніж у великих містах на заході та півночі Польщі, таких як Варшава, Краків чи Вроцлав.

До слова, портал місцевого самоврядування Wspólnota опублікував звіт, в якому представлено фінансовий стан населення окремих населених пунктів та адміністративних одиниць на карті Польщі. Воєводство, яке може похвалитися високим статком, – це Мазовецьке воєводство. Починаючи з 2018 року, Мазовецьке воєводство залишається найбагатшим воєводством в Польщі.