Цілі підземні міста: російський опозиціонер розповів про секретні бункери Путіна

У палаці в Геленджику є бункер прямо всередині скелі

Російський президент Володимир Путін набудував собі підземних палаців з цілими містами, де є автономне очищення повітря, автономна подача води, обладнані медичні пункти, лікарні. Про це в ефірі телемарафону розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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«Секретні бункери – це цілі підземні міста. Мені розповідали давно, не вірив, навіть хотілося туди потрапити. Це підземне місто, величезна гігантська порожнеча у землі на великій глибині. Чи там не з електротранспортом, бо там не дійдеш пішки. Ось там підземне місто на кілька десятків тисяч людей, що розташоване на глибині скельних порід. Бункери, які поряд із Москвою, з'єднані. Там є підземне метро, є пункт ведення ядерної війни на глибині 150-170 метрів, ну може бути на глибині 200 метрів типу бетонного такого гігантського виду яйця, підвішеного на амортизаторах, щоб у разі ядерного вибуху зберігав свою функціональну здатність управління військами. У палаці в Геленджику є бункер прямо всередині скелі. Звичайно, всі ці бункери існують, вони досить укріплені, там є система автономного очищення повітря, автономної подачі води, якісь захисні механізми, там обладнані медичні пункти, лікарні. Тобто це такі собі підземні селища, які здатні захистити на роки десятки тисяч людей», – розповів Гудков.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати окупований Донбас. Пєсков заявляв, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде».