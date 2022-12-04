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Соратник Зеленського назвав кількість країн, готових до трибуналу над Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського назвав кількість країн, готових до трибуналу над Путіним
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва
фото з відкритих джерел

Нардеп Мережко пояснив, як Україні потрібно підвищувати легітимність трибуналу над Путіним

Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Той же Токійський трибунал створювали 11 країн, і трибунал над російським керівництвом за великим рахунком можна створити вже зараз. Десять або більше держав вже до цього готові», – сказав нардеп.

Водночас, за словами Мережка, треба підвищувати ступінь легітимності цього трибуналу, аби якомога більше країн доєдналися до його створення. 

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом. 

До слова, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. 

Також Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.

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Теги: ПАРЄ трибунал радник посольство

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