Соратник Зеленського назвав кількість країн, готових до трибуналу над Путіним

Нардеп Мережко пояснив, як Україні потрібно підвищувати легітимність трибуналу над Путіним

Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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«Той же Токійський трибунал створювали 11 країн, і трибунал над російським керівництвом за великим рахунком можна створити вже зараз. Десять або більше держав вже до цього готові», – сказав нардеп.

Водночас, за словами Мережка, треба підвищувати ступінь легітимності цього трибуналу, аби якомога більше країн доєдналися до його створення.

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Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.

До слова, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

Також Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.