Туреччина підготувала власний апарат для польоту до Місяця

Після завершення досліджень космічний апарат планують контрольовано спрямувати на поверхню супутника Землі

Туреччина завершила виробництво, складання та інтеграцію власного космічного апарата, призначеного для першої місячної місії країни. Запуск планується здійснити у першій половині 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на Міжнародному астронавтичному конгресі IAC 2026 в Анталії.

«У межах програми дослідження Місяця ми завершили виробництво, складання та інтеграцію розробленого нами місячного космічного апарата. Наразі ми проводимо системні випробування в умовах навколишнього середовища», – сказав Ердоган.

За словами турецького президента, апарат важить близько 3,5 тонни. Частка компонентів турецького виробництва у ньому перевищує 80%.

Під час роботи над місячною місією турецькі фахівці використали досвід, отриманий у попередніх космічних проєктах країни.

«Ще важливіше те, що інженерний досвід, отриманий нами у таких проєктах, як İMECE та Türksat 6A, ми переносимо на нашу місячну місію. Тобто щоразу ми не починаємо з нуля, а переносимо знання та досвід, отримані під час попередньої місії, на наступну мету», – наголосив турецький лідер.

За даними Tübitak Uzay, який розробляє апарат, його запуск запланований на першу половину 2027 року. Після старту політ до Місяця триватиме близько двох місяців.

Космічний апарат має вийти на кругову полярну орбіту на висоті близько 100 км над поверхнею Місяця. Там він щонайменше три місяці проводитиме наукові дослідження та технологічні операції. Залежно від перебігу місії термін роботи апарата можуть продовжити до півтора року.

У межах місії Туреччина планує дослідити взаємодію сонячного вітру з поверхнею Місяця та механізми утворення води на його поверхні. Також апарат вивчатиме магнітні поля, теплові характеристики поверхні та радіаційне середовище навколо супутника Землі. Після завершення наукової частини місії апарат планують контрольовано спрямувати на поверхню Місяця.

Нагадаємо, що у вересні міністр промисловості та технологій країни Мехмет Фатіх Каджир заявив, що виробництво, монтаж та інтеграцію апарата вже завершено, після чого він мав пройти системні випробування.

Маса апарата становить близько 3,5 т, а частка компонентів турецького виробництва перевищує 80%. Туреччина прагне стати дев'ятою країною, яка здійснила місячну місію.