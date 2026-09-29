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У Туреччині археологи знайшли на затонулому кораблі скарби часів Цицерона (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Археологи пов’язують знайдену кераміку з регіоном стародавнього міста Росос
фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Антична кераміка століттями зберігалася на дні моря

У Туреччині на дні моря, де понад 2 тис. років тому затонув корабель, знайшли тисячі одиниць кераміки часів античності, про яку писав видатний оратор Цицерон. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeonews.

Рештки корабля було знайдено неподалік від середземноморського узбережжя, мису Адрасан у провінції Анталія. Судно затонуло на початку розквіту римського періоду. За висновками вчених, цей корабель перевозив великі обсяги кераміки.

Загалом було знайдено 10 затонулих суден, але Адрасанський корабель виявився особливим через велику кількість кераміки, яка добре збереглася. Під час досліджень на глибині 42-55 метрів археологи за понад рік дістали понад 6,5 тис. неушкоджених предметів. Їх передали до Музею Анталії, а тисячі фрагментів відправили на реставрацію.

Серед знайденого посуду вчені нарахували 122 різні форми та розміри. Дослідники також з’ясували, як стародавні торговці готували кераміку до перевезення через море. Вони вкладали посудини між шарами глини, щоб захистити їх від пошкоджень.

Ця знахідка може допомогти історикам та дослідникам дізнатися більше про посуд, який продавався на ринках Середземномор’я близько 2100 років тому, а також деталі його виробництва та перевезення. Археологи пов’язують цю кераміку з регіоном стародавнього міста Росос. Річ у тім, що приблизно у 50 році до н. е. про вироби з Рососа писав Марк Туллій Цицерон у листі до свого друга Тіта Помпонія Аттіка, згадуючи їх як rhosica vasa.

Нагадаємо, археолог-аматор Олівер Рідль натрапив у полі в Німеччині на скарби за допомогою металошукача. Чоловік знайшов кілька кілограмів римських монет. Ці монети є найбільшою знахідкою часів римського імператора Адріана у Німеччині. Археологи показали фото унікальниї монет. 

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Теги: археолог археологія Туреччина море

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Життя

У Туреччині археологи знайшли на затонулому кораблі скарби часів Цицерона (фото)
У Туреччині археологи знайшли на затонулому кораблі скарби часів Цицерона (фото)
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