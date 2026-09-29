У Туреччині археологи знайшли на затонулому кораблі скарби часів Цицерона (фото)

Антична кераміка століттями зберігалася на дні моря

У Туреччині на дні моря, де понад 2 тис. років тому затонув корабель, знайшли тисячі одиниць кераміки часів античності, про яку писав видатний оратор Цицерон. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeonews.

Рештки корабля було знайдено неподалік від середземноморського узбережжя, мису Адрасан у провінції Анталія. Судно затонуло на початку розквіту римського періоду. За висновками вчених, цей корабель перевозив великі обсяги кераміки.

Загалом було знайдено 10 затонулих суден, але Адрасанський корабель виявився особливим через велику кількість кераміки, яка добре збереглася. Під час досліджень на глибині 42-55 метрів археологи за понад рік дістали понад 6,5 тис. неушкоджених предметів. Їх передали до Музею Анталії, а тисячі фрагментів відправили на реставрацію.

Серед знайденого посуду вчені нарахували 122 різні форми та розміри. Дослідники також з’ясували, як стародавні торговці готували кераміку до перевезення через море. Вони вкладали посудини між шарами глини, щоб захистити їх від пошкоджень.

Ця знахідка може допомогти історикам та дослідникам дізнатися більше про посуд, який продавався на ринках Середземномор’я близько 2100 років тому, а також деталі його виробництва та перевезення. Археологи пов’язують цю кераміку з регіоном стародавнього міста Росос. Річ у тім, що приблизно у 50 році до н. е. про вироби з Рососа писав Марк Туллій Цицерон у листі до свого друга Тіта Помпонія Аттіка, згадуючи їх як rhosica vasa.

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