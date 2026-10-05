Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
Інцидент стався біля узбережжя Румунії, неподалік нафтової платформи
фото: кадр з відео

На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії, загинув капітан, ще одна людина зникла безвісти

Російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами глави держави, судно перевозило кукурудзу та належало Туреччині. Після атаки 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.

«Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений», – заявив Зеленський.

Інцидент стався біля узбережжя Румунії, неподалік нафтової платформи Pescăruș. За даними румунських служб, сигнал про надзвичайну ситуацію на судні Royad Mammadov надійшов до Морського координаційного центру в Констанці вранці 5 жовтня. До району направили рятувальні судна та корабель берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що на борту судна виникла пожежа. Згодом румунське Міністерство внутрішніх справ повідомило, що 11 членів екіпажу врятували, а двоє людей загинули. Reuters зазначає, що судно перебувало за межами територіальних вод Румунії та прямувало до італійської Равенни після заходу в Ізмаїл.

За даними румунських ЗМІ, Royad Mammadov ходило під прапором Сент-Кітс і Невіс та належало турецькому судновласнику. Судно перевозило зерно з України до Італії.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі. За його словами, відповідні пропозиції також надходили від третіх країн. «Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства», – заявив президент.

Він також закликав посилити тиск на Росію задля відновлення безпеки судноплавства та глобальної продовольчої безпеки. Наразі румунські служби продовжують встановлювати всі обставини інциденту. Офіційні дані про атаку також уточнюються.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія Чорне море війна Румунія Володимир Зеленський дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже розпочали
Росія атакувала ТЕС ДТЕК: станція повністю зупинила генерацію
8 вересня, 23:58
Ворог вдарив по людному місцю в центрі Одеси
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
Наслідки російської атаки на Київ
Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги
17 вересня, 08:35
Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ
США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
23 вересня, 00:45
«Я можу це заперечити. ЦРУ не інформувало французькі служби», – заявив президент Франції
ЦРУ попереджало Європу про російські дрони? Макрон зробив заяву
24 вересня, 22:02
Гаррі Каспаров та Ілля Пономарьов – російські опозиційні діячі
Росія готувала показові вбивства відомих опозиціонерів у США та Литві – ЗМІ
30 вересня, 10:09
Глава Кремля наголосив, що нейромережі мають залишатися лише інструментом у руках людини
Путін розповів, чи користується штучним інтелектом
2 жовтня, 03:29
У січні 2025 року жінка отримала орден «За мужність» III ступеня за службу медиком
Бойовій медикині Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Герой України
1 жовтня, 22:59
Зеленський назвав момент, коли Путін максимально посилить удари по Києву
Зеленський назвав головну мету Путіна перед виборами у США
2 жовтня, 15:22

Політика

Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки
Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
Каллас відповіла, чи повернуться Усманов та Фрідман під санкції ЄС
Каллас відповіла, чи повернуться Усманов та Фрідман під санкції ЄС
Прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори
Прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори
Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини
Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини
У Путіна стався психологічний перелом стосовно України – ексрадник диктатора
У Путіна стався психологічний перелом стосовно України – ексрадник диктатора

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua