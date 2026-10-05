РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці

На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії, загинув капітан, ще одна людина зникла безвісти

Російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами глави держави, судно перевозило кукурудзу та належало Туреччині. Після атаки 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.

«Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений», – заявив Зеленський.

Інцидент стався біля узбережжя Румунії, неподалік нафтової платформи Pescăruș. За даними румунських служб, сигнал про надзвичайну ситуацію на судні Royad Mammadov надійшов до Морського координаційного центру в Констанці вранці 5 жовтня. До району направили рятувальні судна та корабель берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що на борту судна виникла пожежа. Згодом румунське Міністерство внутрішніх справ повідомило, що 11 членів екіпажу врятували, а двоє людей загинули. Reuters зазначає, що судно перебувало за межами територіальних вод Румунії та прямувало до італійської Равенни після заходу в Ізмаїл.

За даними румунських ЗМІ, Royad Mammadov ходило під прапором Сент-Кітс і Невіс та належало турецькому судновласнику. Судно перевозило зерно з України до Італії.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі. За його словами, відповідні пропозиції також надходили від третіх країн. «Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства», – заявив президент.

Він також закликав посилити тиск на Росію задля відновлення безпеки судноплавства та глобальної продовольчої безпеки. Наразі румунські служби продовжують встановлювати всі обставини інциденту. Офіційні дані про атаку також уточнюються.