Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії для захисту від хуситів

Тристоронній оборонний пакт між Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном вступає у силу

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися про негайне задіяння механізму колективного стримування для захисту Королівства від атак єменських хуситів. Про це пише «Главком» із посиланням на Al Arabiya.

За підсумками екстреної зустрічі Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді країни заявили про готовність до швидкого розгортання узгодженого військового контингенту. Сторони наголосили, що безпека кожного з учасників угоди є спільною, а першим генеральним секретарем альянсу призначили пакистанського генерал-лейтенанта у відставці Наумана Махмуда.

Рішення про військову підтримку ухвалено на тлі активізації ракетних і дронових атак підтримуваних Іраном хуситів на саудівські міста, цивільну інфраструктуру та спроби ударів у напрямку Мекки й Медіни.

Загострення супроводжується інтенсивними боями в самому Ємені: урядові сили за підтримки коаліції відбили стратегічний порт Мокха на Червоному морі, тоді як хусити заявили про захоплення району Аль-Мавасіт у провінції Таїз та будинку голови керівної ради країни.

Мекканська угода про спільну оборону – це тристоронній оборонний пакт між Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном, підписаний 7-8 серпня 2026 року в Мецці. Збройний напад на будь-яку з країн-учасниць розглядається як напад на всіх членів пакту (аналог 5-ї статті НАТО).

Як відомо, міжнародно визнаний уряд Ємену на чолі з Рашадом аль-Алімі оголосив про початок нової масштабної військової кампанії, метою якої є повернення територій, втрачених у боротьбі з ополченням хуситів протягом останніх 12 років.

Саудівська Аравія вже пообіцяла надати єменським військам повну оперативну підтримку до остаточної ліквідації угруповання, залучивши до координації наземного наступу своїх військових радників.

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.