Туреччина активізувала переговори стосовно зернового коридору

Ердоган уже обговорив можливе відновлення безпечного судноплавства із Зеленським та розкрив, яку відповідь отримав від українського президента

Туреччина активізувала дипломатичні зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган уже обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про позитивну реакцію Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ердогана під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку.

Турецький президент наголосив, що питання безпеки в Чорному морі залишається важливим як для самої Туреччини, так і для всього регіону.

«Питання безпеки в Чорному морі дуже важливе як для нас, так і для нашого регіону. Чорне море не є фронтом цієї війни і ніколи не повинно ним стати», – заявив Ердоган.

За його словами, під час переговорів зі сторонами Анкара детально пояснює необхідність відновлення безпеки судноплавства. Турецька влада вважає, що це дозволить одночасно сприяти продовольчій безпеці та запобігти поширенню війни.

Ердоган також заявив, що Туреччина не приймає атак на торговельні судна в Чорному морі незалежно від того, хто їх здійснює. Анкара очікує, що сторони поводитимуться відповідально.

«Ми знову активізували зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки», – повідомив президент Туреччини.

За його словами, це питання він повторно порушив під час переговорів із Зеленським. Ердоган не став розкривати подробиці пропозиції, однак повідомив про реакцію українського президента. «Відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною», – сказав Ердоган.

Турецький лідер не уточнив, чи вдалося сторонам досягти конкретних домовленостей щодо формату або термінів можливого відновлення зернового коридору.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на завершення війни Росії проти України зі збереженням суверенітету та територіальної цілісності України. .