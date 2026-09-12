Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм та Індією – Bloomberg

Баканов: Було запропоновано створити космічну раду, і зараз триває її формування

Робота ради включатиме обмін супутниковими даними, спільні місії та використання відповідних орбітальних мереж

Країни БРІКС просуваються до створення спільної космічної ради для координації співробітництва, обміну супутниковими даними, проведення спільних місій та використання орбітальних угруповань. Про це заявив очільник «Роскосмосу» Дмітрій Баканов, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За його словами, орган не буде аналогом Європейського космічного агентства, а слугуватиме платформою для реалізації та контролю рішень об'єднання. Москва прагне розширити технологічні зв'язки з Нью-Делі та Пекіном, перетворюючи БРІКС на альтернативу західним інституціям, хоча підписання угоди на саміті в Індії наразі не очікується через тривалі процедури узгодження.

У межах існуючих ініціатив БРІКС Росія вже надала Індії супутникові знімки високої роздільної здатності території площею близько 100 тис. кв. км. Окрім цього, сторони обговорюють спільну роботу над ракетними двигунами, ліцензування їх виробництва, а також проведення досліджень на майбутніх орбітальних станціях із сумісними нахилами орбіт.

Ширша космічна програма БРІКС також включає розгортання в ПАР наземної станції російської навігаційної системи ГЛОНАСС та спільну з Китаєм роботу над проєктом Міжнародної наукової місячної станції.

Як відомо, війна Росії проти України стане одним із головних випробувань для єдності БРІКС на саміті, який відбудеться 12-13 вересня у Нью-Делі. Позиції учасників щодо Москви, відносин із Заходом та інших міжнародних конфліктів суттєво відрізняються, що ускладнює формування спільної позиції об'єднання.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що Сі Цзіньпін візьме участь у 18-му саміті БРІКС у Нью-Делі 12–13 вересня. Китайський лідер прибуде до Індії на запрошення прем'єр-міністра Нарендри Моді.