Туреччина оцінила шанси на нові домовленості України та Росії

Анкара передала Києву та Москві пропозиції щодо безпеки в Чорному морі

Туреччина визнає, що вийти на стійку та довготривалу угоду між Києвом і Москвою наразі складно, однак продовжує посередницькі зусилля. Анкара вже передала обом сторонам свої пропозиції щодо ситуації в Чорному морі й чекає на відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в ефірі NTV.

Турецька сторона шукає механізм, який дав би змогу знизити напругу в Чорному морі, – насамперед ідеться про безпеку судноплавства, роботу портів і можливість продовжити експорт українського продовольства.

За словами Фідана, Анкара підготувала пропозиції для Києва та Москви й уже передала їх обом сторонам, а також отримала від України й Росії власні ідеї, узгодити які поки не вдається.

«Щодо закінчення війни є певні ініціативи, але, чесно кажучи, навряд чи вони дадуть тривалий результат. На даний момент це виглядає дещо складно. Але, незважаючи на це, роботу потрібно продовжувати», – заявив очільник турецького МЗС.

Анкара прагне знизити напругу в Чорному морі

Окремо дипломат зупинився на морській безпеці. Він нагадав, що після укладення попередньої зернової угоди механізм взаємодії сторін фактично продовжував діяти навіть після її порушення.

Втім, нині ситуація значно складніша: Україна та Росія дедалі частіше атакують об'єкти в Чорному морі, зокрема порти, що створює ризики для судноплавства.

«Тепер ми маємо намір надати обом сторонам щодо цього питання пропозиції. Щодо неї у нас є певні напрацювання. Чекаємо на відповіді», – сказав міністр.

Ініціатива Анкари з'явилася на тлі почастішання атак на цивільні судна. 17 вересня російський безпілотник уразив судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту, – загинув капітан, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

Того ж дня «Главком» повідомляв, що Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна в Чорному морі. Документ підготували на основі механізму, який діяв під час роботи «зернового коридору».

Чому домовитися складно

Фідан зауважив, що на нинішні спроби Анкари вплинув попередній переговорний досвід: Київ і Москва мають власні вимоги та позиції, а хід виконання попередніх домовленостей не дає підстав розраховувати на просте відновлення колишнього механізму.

«Ми намагаємося довести це до певної точки. Але, звісно, зважаючи на попередні дії сторін, на практику реалізації угоди та отриманий досвід, її важко привести у відповідність. У них є певні вимоги і власні позиції», – заявив глава МЗС Туреччини.

Анкара й надалі позиціонує себе посередником у питаннях безпеки Чорного моря та наголошує на необхідності захистити цивільне судноплавство, аби бойові дії не поширювалися на морські маршрути.

Нагадаємо, 17 вересня Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі – Анкара передала сторонам проєкт меморандуму, що передбачає механізм безпеки судноплавства на основі досвіду «зернового коридору».