Туреччина вперше відправила свого астронавта до космосу (відео)

Корабель із першим турецьким космонавтом на борту стартував до Міжнародної космічної станції

Космічний корабель Crew Dragon з першим турецьким космонавтом Альпером Гезеравджи на борту сьогодні вночі стартував до Міжнародної космічної станції (МКС).

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«О 00:49 за турецьким часом зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді в американському штаті Флорида запущено ракету Falcon 9, яка доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) капсулу Dragon компанії SpaceX з першим турецьким астронавтом», – пише інформаційна агенція APA.

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Полковник Альпер Гезеравджі, льотчик-винищувачів Військово-повітряних сил Туреччини, вирушив у космос на двотижневу місію на Міжнародну космічну станцію, завдяки чому Туреччина увійшла до країн, що успішно здійснили відправку астронавтів до космосу. «Це дуже символічний та важливий крок. Однак це лише початок шляху для нашої великої країни», – заявив полковник Гезеравджі в інтерв'ю TRT World напередодні історичного запуску, який став першим для амбітної національної космічної програми Туреччини.

Момент запуску SpaceX для місії на Міжнародну космічну станцію AFP

До складу екіпажу, окрім спеціаліста місії Гезеравджи, входять колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа (США), який виконуватиме обов'язки командира, а також пілот Вальтер Вілладеї (Італія), спеціаліст місії Маркус Вандт (Швеція).

До складу екіпажу входять 4 космонавти t24

Як очікується, Crew Dragon зробить стиковку з МКС 20 січня. Планується, що екіпаж третьої місії Axiom Space пробуде на орбітальній станції близько двох тижнів і проведе близько 30 наукових експериментів, які здійснюватимуть Раду з наукових та технологічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK), Axiom Space та NASA.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не залишився осторонь події та опублікував спеціальне відеозвернення, присвячене польоту в космос першого турецького астронавта Альпера Гезеравджі: «Люба нація, ми стали свідками історичного моменту. Наша гордість на вершині. Ми вступаємо у Вік Туреччини з першим пілотованим польотом».

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Вперше громадянин Туреччини вирушає в пілотований політ у космос, зазначив президент Туреччини. За його словами, це надихне молодих людей на нові здобутки.

Президент Туреччини із космонавтом Альпером Гезеравджи

«Альпер Гезеравджі багато років героїчно служив ВПС Туреччини як пілот винищувача. І сьогодні після довгих приготувань та тренувань він вирушив на Міжнародну космічну станцію. Ми втілюємо в життя ще одну з наших цілей Національної космічної програми, яку оголосили світу 2021 року», – сказав турецький лідер.

У рамках Турецької космічної наукової місії, яка триватиме 14 днів, на Міжнародній космічній станції буде проведено 13 експериментів, додав президент Туреччини. «Проводитимуться наукові дослідження в таких галузях, як астрономія, медицина, генетика, матеріалознавство. Я бажаю, щоб ці дослідження принесли користь нашій країні та нашим вченим», – зазначив президент країни.

Значення події

Втім, багато хто недооцінює масштаб і грандіозність події, оскільки Гезеравджі полетить не в турецькій капсулі. За словами строфізика НАСА Умута Йїлдиза які наводить турецька агенція Anadolu тут слід враховувати низку моментів. «Цього історичного дня ми чекали довгі роки. Туреччина «входить у клуб» країн, які відправили свого громадянина до космосу, вперше відправляючи свого астронавта до космосу», – сказав він.

Йїлдиз привернув увагу до того, що багато хто недооцінює масштаб і грандіозність події, оскільки Гезеравджі полетить не в турецькій капсулі.

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«Звичайно, було б чудово, якби ми побудували власну ракету і вирушили до космосу зі свого стартового майданчика, але у світі лише кілька країн, які можуть відправляти людей до космосу. Сьогодні багато інших країн вирушають у космос, використовуючи ракети тих небагатьох країн, які мають таку можливість»,– зазначив Йїлдиз.

Хоча сьогодні відправити корабель у космос стало звичайним явищем, залежно від цінності вантажу всередині корабля посилюються заходи безпеки, йдеться у статті.

«Оскільки найціннішим вантажем є людське життя, політ людини в космос може бути здійснений лише після того, як установи держави, яка відправляє, виконають дуже тривалі і складні вимоги. Незважаючи на те, що астронавти здійснюють цю подорож у безпечній капсулі нагорі ракети з огляду на те, що тонни палива в ракеті під ними згоряють за секунди, вони, мабуть, виконують найнебезпечнішу роботу у світі», – вважає астрофізик.

Оскільки політ у космос є витратним, у космічну подорож досі вирушила лише невелика кількість людей – трохи більше 600 людей із різних країн світу після українця Гагаріна, зазначив він. Багато з них, продовжив Йїлдиза, провели певний час на МКС і зробили тестування, які дозволили відповісти на питання, що цікавлять людство.

Що відомо про турецького космонавта?

Альпер Гезеравджі народився 2 грудня 1979 року у турецькому місті Силифке. Навчався у Військово-повітряній академії у Стамбулі, Туреччина, де отримав ступінь бакалавра наук у галузі електронної інженерії. Крім того, він отримав ступінь магістра в технологічному інституті ВПС на авіабазі Райт-Паттерсон. Будучи льотчиком-винищувачем ВПС Туреччини, Гезеравджі має 15-річний досвід польотів на кількох літаках, включаючи T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 та F-16.

Крім того, протягом семи років він був капітаном повітряного судна в авіакомпанії Turkish Airlines. Гезеравджі також обіймав посади керівника польотів, співробітника з безпеки польотів та капітана комерційних авіаліній. На посаді командира академічного крила ескадрильї він відповідав за стандартизацію та оцінку ескадрильї, організовував усі навчальні документи відповідно до стандартів ВПС, проводив іспити для всіх пілотів F-16 та KC-135R перед контрольними польотами, а також перевіряв стандарти документації ескадрильї. Будучи спортивним ентузіастом, Гезеравджі захоплюється підводним плаванням, вітрильним спортом, кемпінгом, рафтингом та має великий досвід у гірських походах та верховій їзді. Завдяки своїй військовій підготовці він брав участь у кількох курсах з виживання та військових відрядженнях.

29 квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган представив публіці Альпера Гезеравджі як основного кандидата в перші турецькі космонавти. 12 вересня 2023 NASA і компанії Axiom Space оголосили, що вони завершили формування екіпажу комерційної місії SpaceX AX-3, до складу якого був включений Альпер Гезеравджі.