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Туреччина потерпає від найсильніших пожеж в історії, є жертви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Туреччина потерпає від найсильніших пожеж в історії, є жертви
Понад 1500 людей були змушені покинути свої домівки
фото: скріншот з відео

Рекордна спека призвела до смертоносних лісових пожеж у Туреччині, 14 загиблих

Туреччина потерпає від потужної хвилі лісових пожеж, які вже забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей. Причиною цього лиха стала рекордна температура повітря, яка сягнула 50,5°C у місті Ширнак, що є найвищим показником в історії спостережень у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Понад 1500 людей були змушені покинути свої домівки. Один пожежник загинув унаслідок нічних пожеж у лісистих горах навколо міста Бурса на північному заході Туреччини. Полум’я спалило три тисячі гектарів навколо міста, а понад 1100 пожежників боролися з вогнем. Шосе, що з’єднує Бурсу зі столицею Анкарою, було закрито через пожежі в навколишніх лісах. Мер Бурси Мустафа Бозбей повідомив, що пожежник помер від серцевого нападу під час виконання службових обов’язків.

У неділю адміністрація губернатора повідомила, що 1765 людей були безпечно евакуйовані із сіл на північному сході. За останні тижні загинули близько 14 людей, включаючи 10 рятувальників-волонтерів та працівників лісництва, життя яких у середу забрала пожежа в місті Ескішехір на заході Туреччини. У п’ятницю турецький уряд оголосив західні провінції Ізмір та Біледжик зонами лиха.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі заявив, що у суботу пожежні бригади по всій країні боролися із 76 окремими пожежами, 28 з яких були у лісах і 48 – у сільській місцевості. Найбільша загроза наразі спостерігається на північному заході країни, зокрема в місті Карабюк, де лісові пожежі вирують з вівторка.

Генеральне управління метеорології країни прогнозує, що із суботи температура підніметься ще на 10 градусів. Крім цього, у 132 інших населених пунктах зафіксували найвищі температури за липень.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що з 26 червня прокуратура розслідувала випадки підпалів у 33 провінціях, проти 97 підозрюваних було порушено кримінальні справи.

Нагадаємо, вчора вдень на південному сході Угорщини було побито сезонні та добові рекорди спеки. Температура повітря наблизилася до найвищої, коли-небудь виміряної в країні, з різницею лише у 0,6°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Időkép.

Температура на південному сході країни досягла 40°C, а місцями й значно перевищила її. Згідно з попередніми даними вимірювань HungaroMet, на станції Шаркад Маломфок зафіксовано 41,3°C.

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Теги: Туреччина пожежа спека

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