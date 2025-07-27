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Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео)
фото: АА

За повідомленням АР, понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів

Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тurkiye Тoday.

Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.

У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу. Чиновники наголосили на обережності через непередбачуваний характер полум'я, яке поширюється через сильний вітер.

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Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео) фото 2
Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео) фото 3

Під час сильної пожежі службові автомобілі губернатора району Гурсу Мурата Кутука та мера Гурсу Мустафи Ішика опинилися в пастці полум'я, але водії вчасно їх врятували.

За повідомленням АР, понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів, загиблих у провінції Ескішеїр під час раптового посилення вітру. Ще 14 людей поранені.

Стихія охопила принаймні шість регіонів Туреччини – Ескішеїр, Біледжик, Сакар’я, Карабук, Маніса та Ізмір. У вогні частини узбережжя Середземного моря, зокрема, міста Анталія та Манавгат.Евакуйовано тисячі мешканців, пошкоджено сотні домівок.

Причина пожежі все ще розслідується.

Як зазначає видання, Туреччина зіткнулася з серйозною кризою лісових пожеж, оскільки спека, низька вологість та сильний вітер спричинили численні пожежі по всій країні. Окрім великої пожежі в Бурсі, критичні пожежі продовжують вирувати в провінціях Карабук, Ушак та Кахраманмараш.

До слова, у Греції пожежники ведуть масштабну боротьбу з численними лісовими пожежами поблизу Афін і в інших регіонах країни, охопленої вже третьою хвилею аномальної спеки цього літа. Унаслідок загрози мешканців низки сіл евакуйовано, а температура подекуди сягає 44 °C.

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Теги: пожежа Туреччина

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