Декілька районів Туреччини охопили масштабні лісові пожежі (фото, відео)

За повідомленням АР, понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів

Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тurkiye Тoday.

Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025

У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу. Чиновники наголосили на обережності через непередбачуваний характер полум'я, яке поширюється через сильний вітер.

Під час сильної пожежі службові автомобілі губернатора району Гурсу Мурата Кутука та мера Гурсу Мустафи Ішика опинилися в пастці полум'я, але водії вчасно їх врятували.

За повідомленням АР, понад 13 людей загинуло, серед яких щонайменше 10 пожежників і волонтерів, загиблих у провінції Ескішеїр під час раптового посилення вітру. Ще 14 людей поранені.

Стихія охопила принаймні шість регіонів Туреччини – Ескішеїр, Біледжик, Сакар’я, Карабук, Маніса та Ізмір. У вогні частини узбережжя Середземного моря, зокрема, міста Анталія та Манавгат.Евакуйовано тисячі мешканців, пошкоджено сотні домівок.

Причина пожежі все ще розслідується.

Як зазначає видання, Туреччина зіткнулася з серйозною кризою лісових пожеж, оскільки спека, низька вологість та сильний вітер спричинили численні пожежі по всій країні. Окрім великої пожежі в Бурсі, критичні пожежі продовжують вирувати в провінціях Карабук, Ушак та Кахраманмараш.

До слова, у Греції пожежники ведуть масштабну боротьбу з численними лісовими пожежами поблизу Афін і в інших регіонах країни, охопленої вже третьою хвилею аномальної спеки цього літа. Унаслідок загрози мешканців низки сіл евакуйовано, а температура подекуди сягає 44 °C.