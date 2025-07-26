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Аномальна спека: Угорщина пережила найспекотніший день за 104 роки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Аномальна спека: Угорщина пережила найспекотніший день за 104 роки
Добовий максимум у 40,4 °C, виміряний у Шерепі у 1921 році, було перевищено
фото: depositphotos.com

Угорщина на межі абсолютного рекорду спеки: Температура сягнула 41,1°C

Сьогодні вдень на південному сході Угорщини було побито сезонні та добові рекорди спеки. Температура повітря наблизилася до найвищої, коли-небудь виміряної в країні, з різницею лише у 0,6°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Időkép.

Температура на південному сході країни досягла 40°C, а місцями й значно перевищила її. Згідно з попередніми даними вимірювань HungaroMet, на станції Шаркад Маломфок зафіксовано 41,3°C.

Це означає, що добовий максимум у 40,4 °C, виміряний у Шерепі у 1921 році (тобто 104 роки тому), був перевищений на 0,9°C. Загалом, Угорщина підійшла до абсолютного теплового рекорду країни на 0,6°C.

Вимірювальна мережа Ідьокеп зафіксувала найвище значення в Кьотедьяні – 41,1°C. Протягом дня спостерігалася велика різниця температур між південно-східними та західними регіонами країни.

Нагадаємо, Румунія переживає екстремальну спеку, яка посилюється протягом цих вихідних, 26-27 липня, і досягає свого піку на півдні та південному заході країни. За даними Національного метеорологічного агентства (ANM), температура повітря сягає 43°C, а відчутна температура в деяких районах може досягати 45-46°C, особливо у містах.

До слова, За даними метеорологічної служби, в Ірані зафіксовано локальні температури, що перевищують 50°C. Про це пише «Главком» із посиланням на Zamin.uz.

«Запаси гребель, що постачають у Тегеран воду, зараз на найнижчому рівні за останнє століття», – заявили в провінційній компанії з управління водними ресурсами в Тегерані.

Голова міської ради Тегерана Мехді Чамран закликав мешканців до економії води, щоб уникнути перебоїв із водопостачанням. Аналогічні звернення пролунали й інших провінціях.

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Теги: Угорщина спека

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