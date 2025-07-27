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Новий рекорд: у Туреччині стовпчики термометрів піднялись до 50,5°

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Новий рекорд: у Туреччині стовпчики термометрів піднялись до 50,5°
Найближчими днями температура повітря в Туреччині залишатиметься вищою за середні багаторічні значення
фото: Iha

Аномальна спека в Туреччині триватиме до кінця липня, і можливі нові температурні рекорди

У Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд: у місті Силопі, провінція Ширнак, температура повітря досягла 50,5°. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Turkiye Today.

За даними Головного управління метеорології Туреччини, цей показник став найвищим за всю історію метеорологічних спостережень у країні. Раніше рекорд належав Ескішехіру, де в серпні 2023 року температура досягла 49,5°.

Зазначається, що спека охопила не лише Ширнак. У кількох інших регіонах країни температура також наблизилася до рекордних значень. У Кизилтепе, Мардині, стовпчики термометрів піднялися до 49,6°, у Джизре, Ширнаку, зафіксовано 49,4°, а в Нусайбіні, Мардині, – 49,3°. У Курталані, Сіірті, температура досягла 49,1°, а в Джейланпинарі, Шанлиурфі, – 49°.

Метеорологи попереджають, що найближчими днями температура повітря в Туреччині залишатиметься вищою за середні багаторічні значення. Мешканцям рекомендується дотримуватися обережності, щоб уникнути теплових ударів та інших наслідків спеки. Особлива увага приділяється запобіганню лісовим пожежам, які можуть виникнути через високі температури та суху погоду.

Очікується, що аномальна спека триватиме до кінця липня, і можливі нові температурні рекорди.

Нагадаємо, Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари. У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу.

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Теги: спека Туреччина погода засушлива погода

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