Туреччина суттєво ускладнить життя росіянам

Влада Туреччини вводить нові суворі правила з оренди житла, що торкнетья передусім іноземців

Іноземцям, які переїхали до Туреччини, з жовтня ускладнять життя: йдеться про тих, хто придбав турецьку нерухомість і зробив її джерелом свого доходу. Справа в тому, що у жовтні набуде чинності постанова від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир – після цього багато власників легально їх здавати більше не зможуть, а тих, хто це право не втратить – матимуть платити великі податки. До речі, податком обкладуть і їхніх гостей, які знімають житло. Як пишуть турецькі ЗМІ, чи не найбільше зміни у законодавстві Туреччини торкнуться росіян, які слідом за арабами є одними із лідерів придбання нерухомості у країні.

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«Правові норми для Airbnb з'являться у жовтні. Не кожен, хто хоче використовувати свій будинок як місце для здачі туристам, зможе робити це, але за новими правилами», – пояснює турецьке видання Turizm Ajansi. Якщо врахувати, що іноземців, які здають житло – і особливо росіян – готельєри вже кілька місяців називають одніє із найбільших своїх проблем, неважко здогадатись, кому швидше заборонять здавати житло.

Хоча офіційних заяв поки що немає. Втім, деякі підпункти ухвали, які представлені виданням, вже дають зрозуміти що власникам та орендарям житла таки доведеться платити більше. Так, заявлено, що і орендодавець, і винаймач будуть обкладатися додатковим податком, при цьому тільки житлові будинки, на які міністерство видало «сертифікат відповідності», зможуть надавати послуги, а для отримання його вони повинні забезпечити стандарти обслуговування. Крім того, всю інформацію про оренду буде передано до поліції.

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Нагадаємо, що громадяни Росії які тікають у Туреччину ведуть, зокрема, досить великі «операції зі здаванням нерухомості». Нагадаємо, наприклад, який великий скандал спалахнув, коли в Туреччині з'ясували Анталії росіянин скупив 80 квартир у житловому комплексі та почав їх здавати російським туристам під виглядом готелю.

«Громадянин Російської Федерації керував 80 апартаментами, купленими ним в Анталії, використовуючи їх як готель», – заявив турецькому виданню Turizm Guncel президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів Каан Кавалоглу. Причому росіянин навіть безсоромно організував ресепшен між будинками, і російські туристи були впевнені, що приїжджають до легального готелю – обурився турецький готельєр.

Нагадаємо, росіяни на відпочинку регулярно потрапляють у скандальні ситуації. Цього разу у номері російських туристів знайшли понад 35 кг «гостинців». Відео публікують у мережі. На кадрах видно, як співробітники готелю витягують величезні пакунки з їжею з холодильника.

Коли саме стався інцидент не відомо, але повідомляється, що це сталося в готелі в Анталії. З холодильника дістали кілька пакетів з олією, сухофруктами, фруктами, різними снеками, газованими напоями, сіллю, цукром, кавою та іншими продуктами. Співробітниця готелю, яка все це знімала на камеру, турецькою коментувала те, що відбувається.