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Російські туристи в Туреччині намагалися вкрасти 35 кг «гостинців» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські туристи в Туреччині намагалися вкрасти 35 кг «гостинців» (відео)
Російські туристи знову вляпалися у скандал
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни намагалися вкрасти олію, фрукти, снеки, газовані напої, сіль, цукор, каву та інші продукти

Росіяни на відпочинку регулярно потрапляють у скандальні ситуації. Цього разу у номері російських туристів знайшли понад 35 кг «гостинців». Відео публікують у мережі. На кадрах видно, як співробітники готелю витягують величезні пакунки з їжею з холодильника.

Коли саме стався інцидент не відомо, але повідомляється, що це сталося в готелі в Анталії. З холодильника дістали кілька пакетів з олією, сухофруктами, фруктами, різними снеками, газованими напоями, сіллю, цукром, кавою та іншими продуктами. Співробітниця готелю, яка все це знімала на камеру, турецькою коментувала те, що відбувається.

Жінка-росіянка спробувала виправдати пакети тим, що везе гостинці до Росії рідним, потім і зовсім заявила, що вони залишили це все співробітникам готелю як презент. Наприкінці відео росіянка заявила, що 35 кг їжі – це перекус у поїзд.

«Це гостинці... Та це ми вам залишили ... Дорога, ну в поїзд поїсти. Це нам дали у вас у ресторані. Ми їдемо сьогодні, дайте нам в дорогу поїсти», – заявляла туристка з Росії.

Нагадаємо, у курортному селищі Чорногорії поблизу Будви п’яні росіяни влаштували погром.

До слова, управління Слідчого комітету у Челябінській області порушило кримінальну справу про викрадення людини після того, як до поліції звернулася жінка, яка 14 років перебувала у полоні у селищі Смоліне.

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Теги: росіяни Туреччина готель їжа ресторан

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