ЗСУ мають успіхи на кількох напрямках – ISW

Українські війська 21 вересня провели наступальні дії поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися

Українські війська продовжують активні наступальні дії на заході Запорізької області та на Бахмутському напрямку. Збройні сили України здійснили просування на південний захід від Вербового і також досягли успіху в районі Орадівки, Андріївки та Курдюмівки. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Повідомляється, що російські війська активно проводили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування 21 вересня.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що поблизу Синьківки діють підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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Російський військовий блогер заявив, що українські сили відновили раніше втрачені позиції в Новоселівському.

Українські війська провели активні наступальні операції 21 вересня неподалік від Бахмута, і, як повідомляється, досягли успіху.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невідомого прогресу поблизу Орадівки, Андріївки та Курдюмівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Російські «воєнкори» стверджували, що бої тривають на лінії Кліщіївка-Озарянівка і що стикалися з противником поблизу Берхівки.

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Євлаш заявив, що українські позиції неподалік від Андріївки та Кліщіївки дають можливість українським силам перемістити артилерію ближче до траси T0513 (Бахмут-Горлівка), ускладнюючи російським силам використання наземних ліній зв'язку (GLOC).

21 вересня російські війська проводили наступальні операції під Бахмутом, проте не здійснили просування. У Генштабі України повідомили, що війська РФ відбили безуспішні атаки біля Зайцевого, на північний схід від Григорівки та на північний схід і схід від Андріївки.

Українські військові стверджують, що російські сили невдало намагалися провести наступальні операції на Авдіївському напрямку, поблизу Мар’їнки та Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька). Російський «воєнкор» також підтвердив, що війська РФ безуспішно штурмували Мар’їнку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 вересня росіяни безуспішно атакували поблизу Микільського (4 км на південний схід від Вугледара) на заході Донецької області.

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили атакували поблизу Приютного. Російський «воєнкор» заявив, що українські війська провели бойову розвідку біля Староморського і що бої тривають на північ від Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

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Українські війська 21 вересня продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та вдало просунулися. Геолокаційні дані, опубліковані 20 вересня, свідчать про те, що українські сили переміщалися на південний захід та захід від Вербового.

Виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович 21 вересня повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів, продовжуючи переміщуватися та витісняти російські війська з їхніх позицій на півдні України.

За російськими джерелами, українські сили просунулися на відстань одного кілометра між Новопокровкою та Вербовим та контролюють трасу N08 (Пологи-Воскресенка).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували область навколо Роботиного. Російський «воєнкор» заявив, що в районі Оріхова діють підрозділи російського 108-го десантно-штурмового полку РФ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завершують формування штурмових рот загальною кількістю близько 2 тис. військових для спроби прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ.