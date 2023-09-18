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На Хмельниччині пролунали потужні вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога

У ніч проти 18 вересня на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Видання повідомило про вибухи о 05:41.

У ніч проти 17 вересня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків російською авіацією крилатих ракет. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, нічна атака РФ 17 вересня була змішаною. Росіяни гатили по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій», – пояснила посадовиця.

Окупанти намагалися заплутати наші сили протиповітряної оборони, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок і виконували складні маневри, додала Гуменюк.

Теги: окупанти небезпека тривога росіяни

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