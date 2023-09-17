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Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок
aото: «Радіо Свобода»

Причини буксирування російського військового корабля наразі невідомі

На знімку, отриманому 15 вересня від Planet.com, зафіксовано російський фрегат «Адмірал Макаров», який рухається за допомогою двох буксирів. Про це повідомляє «Радіо Свобода» у своєму Telegram.

Росіяни відбуксирували фрегат Адмірал Макаров у гавань окупованого Севастополя. 

Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок фото 1

Причини буксирування російського військового корабля наразі невідомі.

«Адмірал Макаров» – військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р («Буревісник»), класу«Адмірал Григорович», флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.

29 жовтня 2022 року повідомлялося, що «Адмірал Макаров» був пошкоджений за однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь. Підтверджень цієї інформації не було.

У серпні цього року росЗМІ повідомляли, що «Адмірал Макаров» отримав камуфляжне забарвлення носової і кормової частин.

Раніше повідомлялося, що після ураження ворожого великого десантного корабля і підводного човна в окупованому Севастополі росіяни передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. 

Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

 

Теги: Севастополь корабель росіяни

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