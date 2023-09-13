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Антон Швець Блогер

Чергова трагедія «хороших росіян»

glavcom.ua
Володимир Осєчкін звинувачується у шахрайстві
фото з відкритих джерел

В середовищі російської опозиції відбувся великий скандал

У хороших росіян знову драма.

Нє, вони не вирішили боротися проти Путіна. Не дочекаємося.

Хароші росіяни з видання Проект (засноване колишнім головредом хорошеросіянського Дождя, мільйон європейський премій за демократію, прозорість і все таке інше) аргументовано довели, що інший хороший росіянин Володимир Осєчкін (власник Гулагу.нєт) кинув на бабло, а потім щоб не відповідати за це, злив ФСБ третього хорошого росіянина Щєтініна (колишній вєртухай, мабуть теж якісь відомчі нагороди є).

І загалом Осєчкін постійно розводить на бабло понаєхавших в ЄС росіян, а коли вони починають питати де гроші, допомогає ФСБ за допомогою Інтерпола їх депортувати у рф. У відповідь на це розслідування хороший росіянин Овєчкін сказав що Щєтінін працює на ФСБ. І Проєкт працює на ФСБ. І всі працюють на ФСБ.

Пропоную повірити всім.

А ви кажете ми чваримося. Пф. Ось справжні профі у питанні всьо втратити.

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Джерело
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Теги: росіяни скандал ФСБ

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Антон Швець

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