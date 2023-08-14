Ловлять сотнями: Туреччина масово випроваджує росіян додому

У Туреччині вирішили радикально вирішити проблему нелегальної міграції

Туреччина активно бореться із небувалою досі навалою нелегальних мігрантів із низки країн. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив, що 372 організатори були заарештовані, а 17 258 нелегальних мігрантів були депортовані за останні 2 місяці під час операцій з пошуку нелегалів. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

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Міністр Єрлікая у своєму акаунті в соцмережі повідомив: «За останні 60 днів ми провели 2548 операцій проти організаторів нелегального перевезення. Під час цих операцій було спіймано 1385 організаторів нелегальних мігрантів. 372 з них були заарештовані. По 172 з них винесено рішення судового контролю. Стосовно інших організаторів тривають розгляди. Під час операції було спіймано 35 867 нелегальних мігрантів. З цих нелегальних мігрантів 17 258 були депортовані. Процес депортації решти нелегальних мігрантів триває», – сказав він.

Турецька преса пов’язує із главою відомства серйозні зміни, так як чиновник, який обійняв у червні свою посаду, за два місяці зробив більше, ніж його попередники. Крім того, він пообіцяв лише за кілька місяців «очистити» країну, і переважно багатомільйонний Стамбул від нелегальних мігрантів.

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Стамбул «чистять» найбільше

Наймасовіший відлов нелегалів вже понад місяць триває у Стамбулі. І найчастіше на нелегальному перебуванні ловлять громадян Сирії, Росії та країн Африки.

Як пише видання Dip, у стамбульських готелях розпочалися щоденні облави з метою боротьби з порушеннями візових термінів та нелегальним турбізнесом. Турист, який пребуває в Стамбулі, поділився подробицями про те, що відбувається.

«Поліція швидко відчеплює один готель по периметру та проводить перевірку у ньому постояльців та їхніх документів. До готелю під’їжджають від трьох до шести поліцейських машин і група поліцейських повністю блокує готель», – розповів деталі процесу рейдів турист на сторінках свого блогу.

Згідно з його інформацією, останніми тижнями в культурній столиці Туреччини після посилення видачі турецької посвідки на постійне проживання місцева влада проводить активні заходи у сфері контролю за мігрантами та порушниками візових правил. Причина: у багатомільйонному Стамбулі стало не лише багато нелегальних мігрантів із Сирії, а й багато росіян, які поїхали туди після оголошення про мобілізацію в Росії і там затрималися.

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Щодня у різних частинах міста проводяться масштабні облави, спрямовані на вилов нелегалів. Ловлять і потім депортують росіян, які приїхали до країни під виглядом туристів, а справді займаються нелегальним турбізнесом на території Туреччини. Як запевнив блогер, облави стали повсякденною практикою у Стамбулі. Перевіряють усі міські райони.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км. Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус. Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.