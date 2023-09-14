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Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування
57% росіян проти виведення військ із Криму
фото з відкритих джерел

65% росіян підтримують завершення «СВО», але не за всіх умов

Станом на серпень 2023 року більшість росіян готові підтримати завершення війни. Проте позитивний показник падає, якщо додати певну умову, наприклад виведення військ з усіх територій і навіть Криму. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

Якщо Володимир Путін повідомить про завершення «СВО», то в серпні 2023 року його рішення були готові підтримати 65% громадян Росії. Це на 6% більше, ніж у травні цього року. Не підтримають свого президента 30% росіян, що на 6% менше у порівнянні з травнем.

Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування фото 1

Різні варіанти завершення війни росіяни сприймають по-різному.

Завершення «СВО» та виведення військ з території Херсонської та Запорізької областей готові підтримати 22% росіян. 18% – найімовірніше підтримають, а 16%  – ні. Однозначно проти виступили 36% громадян.

19% росіян підтримують завершення війни та виведення військ з усіх нових територій (Херсонська й Запорізька області, так звані ЛНР та ДНР). Показник тих, хто точно не буде підтримувати закінчення «СВО» за таких умов зріс – проти 45%.

Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування фото 2

Найбільше громадян Росії не влаштовують умови, за яких потрібно було б вивести війська з усіх нових територій та Криму. Підтримати такий розвиток подій готові лише 12% опитаних. 10% ймовірніше підтримають, 15% – ні. А от 57% росіян однозначно будуть проти. 

Зокрема, лише 4% опитуваних росіян вважає, що Росія змогла повністю досягти поставлених цілей «СВО».

Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.

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Теги: соцопитування війна росіяни

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