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    Туреччина уклала перший контракт на експорт Bayraktar з українськими двигунами

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    Туреччина уклала перший експортний контракт на постачання бойових БЛА Bayraktar Akinci - Туреччина уклала перший контракт на експорт Bayraktar з українськими двигунами
    Туреччина уклала перший експортний контракт на постачання бойових БЛА Bayraktar Akinci
    фото: aa.com.tr

    Контракти на закупівлю Bayraktar були укладені з 16 країнами»

    Туреччина уклала перший контракт на експорт бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar Akinci, двигуни для яких постачатиме Україна. Про це повідомив гендиректор компанії-виробника Baykar Makina Халук Байрактар, повідомляє агентство «Анадолу».

    Байрактар заявив, що постачання в рамках документа намічено на 2023 рік, проте не уточнив, про яку державу йдеться. При цьому керівник заявив про підвищений попит на БЛА Bayraktar TB2.

    «Контракти на їх закупівлю були укладені з 16 країнами», - додав він.

    12 листопада минулого року глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що дві компанії країни – «Івченко-Прогрес» та «Мотор Січ» – підписали контракти на постачання двигунів для турецьких БПЛА.

    Bayraktar Akinci, оснащений турбогвинтовими двигунами розробки українського підприємства «Івченко-Прогрес», вперше випробували влітку 2020 року. Розмах крил безпілотника – 20 метрів, довжина – 12,3 метра.

    Максимальна злітна маса – 5,5 тисячі кілограмів. Корисне навантаження – 1,35 тисячі кілограмів. Максимальна висота польоту – 12 кілометрів, робоча – 9 кілометрів. Тривалість польоту – понад 24 години.

    Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

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    Теги: Туреччина експорт Дмитро Кулеба
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    Туреччина уклала перший контракт на експорт Bayraktar з українськими двигунами