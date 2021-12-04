Туреччина таємно продала Україні десятки дронів Bayraktar, на які скаржився Путін – Bloomberg
Турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників
За даними агентства, Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.
Як повідомили співрозмовники агентства, турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами. Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.
Офіційні представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих Україні безпілотників на сьогодні.
За словами високопоставленого турецького чиновника, на стадії планування є інші угоди, в тому числі щодо спільного з Туреччиною виробництва ракет-носіїв, подібних до українського комплексу «Зеніт-2». Пускові установки також можуть допомогти Туреччині розробити балістичні ракети, хоча, за словами чиновника, Анкара не має таких намірів.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар».
Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».
Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.
До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.
Раніше Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.
Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.
За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.