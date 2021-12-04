Туреччина таємно продала Україні десятки дронів Bayraktar, на які скаржився Путін – Bloomberg

Путін поскаржився Ердогану на застосування безпілотників «Байрактар» на Донбасі

Турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників

Україна веде переговори з Туреччиною про придбання понад двох десятків ударних безпілотників Bayraktar. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох чиновників і керівника турецької оборонної компанії, яка тісно пов’язана з урядом Туреччини.

За даними агентства, Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.

Як повідомили співрозмовники агентства, турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами. Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.

Офіційні представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих Україні безпілотників на сьогодні.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на стадії планування є інші угоди, в тому числі щодо спільного з Туреччиною виробництва ракет-носіїв, подібних до українського комплексу «Зеніт-2». Пускові установки також можуть допомогти Туреччині розробити балістичні ракети, хоча, за словами чиновника, Анкара не має таких намірів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар».

Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».

Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.