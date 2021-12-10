Прикордонна служба купила 60 дронів, які «бачать» вночі

Дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами

Дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами

Нові дрони з повітря допомагатимуть охороняти кордон

За державним оборонним замовленням на 2021 рік Державна прикордонна служба України закупила 60 безпілотних літальних апаратів для спостереження за державним кордоном. Вартість замовлення складає 50 мільйонів гривень.

Комплекси безпілотних літальних апаратів закуплені на замовлення Адміністрації Державної прикордонної служби, повідомляє офіційний портал МВС.

Вісім комплексів, що включають до себе 24 безпілотні літальні апарати із сучасним моніторинговим обладнанням, а також пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами вже надійшли до Держприкордонслужби. Ще 12 комплексів (36 дронів) планують отримати до кінця поточного року.

«Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки, а також зменшення навантаження на особовий склад», – заявив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби Андрій Коваленко.

У повідомленні на сайті МВС сказано, що дані дрони можуть використовуватися в радіусі 15 кілометрів від оператора. Також вони укомплектовані оптичними та тепловізійними камерами, що робить їх ефективними навіть вночі.

Крім того, очільник Міноборони повідомив, що Україна закупила у НАТО антидронові рушниці.

Між іншим, цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги.