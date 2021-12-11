Туреччина випробувала перший у світі дрон із лазерною зброєю

Розробники заявляють, що новий дрон здатен знищувати більше цілей

Дрон Eren створили оборонні компанії Tubitak і Asisgard при координації департаменту криміналістики Туреччини

У Туреччині пройшли перші у світі випробування безпілотного літального апарату з лазерною зброєю, повідомляє агентство Anadolu. Він здійснив успішні постріли з дистанцій 500, 300 і 100 м.

Дрон Eren створили оборонні компанії Tubitak і Asisgard при координації департаменту криміналістики Головного управління безпеки Туреччини. Назву розробці дав глава МВС країни Сулейман Сойлу.

Безпілотник здатний знищувати вибухові пристрої-боєприпаси і саморобні бомби, заявив агентству заступник комісара поліції Айкут Ероглу. Максимальна висота польоту дрона становить 3 тис. м.

За словами Ероглу, Eren допоможе обійтися без залучення саперів. По завершенні випробувань дрон передадуть збройним силам країни.

Багато експертів прогнозують, що найближчим часом Туреччина зможе зайняти одне з лідируючих місць світового ринку військових безпілотників.

Зокрема, турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 є на озброєнні української армії, в 2019 році Україна закупила у Анкари шість дронів. На Bayraktar є системи лазерного наведення, вони здатні нести до чотирьох ракет. Безпілотники можуть вразити ціль на відстані до 8 км, проте ряд модифікацій дозволяє вражати цілі, що знаходяться на відстані до 16 км.

До слова, ЗМІ заявляли, що Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.

Як повідомили співрозмовники агентства, турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами. Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.

Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».

Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Згодом повідомлялося, що Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.