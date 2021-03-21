Туреччина завдала авіаудару по позиціях курдів у Сирії

Авіаудар з боку Туреччини було завдано на півночі провінції Ер-Ракка по військових позиціях Сирійських сил

Подробиці про потерпілих і масштаби матеріальних збитків не наводиться

Турецький бойовий літак завдав удару по контрольованих курдами позиціях на півночі Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (Sohr).

За даними спостерігачів, авіаудар з боку Туреччини було завдано на півночі провінції Ер-Ракка по військових позиціях Сирійських демократичних сил. Їх ядро становлять курдські загони самооборони.

Повідомляється про гучні вибухи в результаті авіанальоту турецького винищувача. Як уточнюється, він завдав удару в районі села Сайда на лінії фронту між Сирійськими демократичними силами та підтримуваними Туреччиною угрупованнями.

Жодних подробиць про потерпілих і масштаби матеріальних збитків не наводиться.

Робоча партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді 2019 року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робочої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК в травні 2014 року.

8 березня турецькі військові підрозділи випустили кілька ракет по контрольованих курдами районах на півночі сирійської провінції Алеппо.

Нагадаємо, на початку жовтня 2020 року, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив розпочати нову військову операцію, якщо курдські формування не будуть виведені з півночі Сирії.