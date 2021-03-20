Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству

Рішення Туреччини є величезною невдачею, вважає генсек Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції руйнівною новиною.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Вона підкреслила, що Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни і широко розглядається, як золотий стандарт у міжнародних зусиллях із захисту жінок і дівчат від насильства, з якими вони стикаються щодня.

«Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і дуже плачевних, оскільки компрометує захист жінок в Туреччині, по всій Європі і за її межами», – заявила генсек Ради Європи.

Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

В Туреччині у 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.