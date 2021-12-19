Туреччина заявила про «пастку» у дружбі з Росією

Посла РФ у Туреччині Андрія Карлова вбили у грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі

Глава МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що Москва та Анкара зберегли дружбу після вбивства посла Карлова

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у зв'язку з п'ятими роковинами вбивства російського посла Андрія Карлова заявив РІА Новини, що Анкара і Москва не потрапили в пастку, яку поставили організатори вбивства дипломата, і зберегли дружбу.

«Минуло п'ять років після загибелі посла Андрія Карлова внаслідок підступного вбивства. Напад на посла Карлова був атакою на турецько-російську дружбу», – сказав міністр.

Він додав, що ті, хто хотів зашкодити турецько-російській дружбі, були розчаровані.

Чавушоглу зазначив, що напад на посла був терористичним актом.

«Тероризм у його нелюдській жорстокості не має раси, релігії, мови. Туреччина найкраще розуміє цей біль», - заявив він.

Раніше Чавушоглу заявив про існування центрів сили, які хочуть підірвати відносини двох країн.

«Тому ми вважаємо, що спільні зусилля щодо покращення наших відносин є даниною поваги пам'яті пана Карлова та його внеску у них», — сказав міністр.

Дипломата застрелили під час відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі.

Інцидент стався увечері 19 грудня 2016 року. Безпосередньо в російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ. Спочатку вбивство пояснили невдоволенням політикою Росії в Сирії та помстою за Сирію і за Алеппо: вбивця зробив кілька пострілів в спину посла з криками «Аллах Акбар» і «Пам’ятайте про Алеппо». Мевлют після нападу був застрелений спецпризначенцями.

У середині грудня 2017 року прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства Карлова колишньому співробітнику турецької поліції Рамазану Юджелю.

Також у грудні 2017 року у Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкари, на якій убили Карлова.

Суд у цій справі розпочався в січні 2019 року. Обвинувачених у суді пов’язували з проповідником Фетхуллах Ґюленом, який живе в США. Його організацію в Туреччині називають терористичною. Ґюлен усі звинувачення заперечує.

Андрій Карлов був призначений на посаду посла Росії в Туреччині в липні 2013 року. До цього він очолював Консульський департамент МЗС Росії, в 2001-2006 роках був послом Росії в КНДР.