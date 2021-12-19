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    Сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку-2»

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    У США назвали термін розгляду санкцій проти &laquo;Північного потоку-2&raquo; - Сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку-2»
    У США назвали термін розгляду санкцій проти «Північного потоку-2»
    фото з відкритих джерел

    Сенат США розгляне санкції проти «Північного потоку-2» до 14 січня

    Сенат США розгляне законопроєкт щодо санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» до 14 січня 2022 року. Такий термін розгляду обмежень назвав лідер демократів у верхній палаті Чак Шумер.

    «Не пізніше ніж 14 січня 2022 року почнеться розгляд S.3436 (документу, що передбачає введення санкцій проти «Північного потоку-2», – ред.), представленого раніше сьогодні Тедом Крузом», – сказав він.

    Нагадаємо, напередодні оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

    Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

    Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

    Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

    Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

    Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

    А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.

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    Теги: ЄС Росія США санкції Сенат США ГТС Північний потік-2
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    Сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку-2»