Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини

Експорт газу трубопроводом «Ямал – Європа» скоротився на тлі наближення до пікового попиту

Постачання російського газу до Німеччини трубопроводом «Ямал – Європа» суттєво скоротилося на тлі наближення європейського газового ринку до пікового зимового попиту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade.

У публікації зазначається, що причини зниження постачання невідомі.

Агентство наголошує, що прокачування газу через газопровід «Ямал – Європа» впало приблизно до 1,2 млн кВт/год порівняно із середнім значенням 10 млн кВт/год напередодні, 17 грудня, і близько 12 млн кВт/год у четвер, 16 грудня.

Постачання російського газу до Європи тісно пов'язані з рівнем газу у сховищах «Газпрому» в Росії, наголошується в публікації. Цього тижня компанія розпочала відкачування газу зі своїх підземних сховищ у центральній частині Росії, а пік споживання палива очікується приблизно за місяць.

Раніше стало відомо, що «Газпром» викупив на суботу, 18 грудня і замовив потужність обсягом 5,2 млн кубометрів польської ділянки газопроводу «Ямал – Європа», це на 80% менше у порівнянні з попереднім днем (27 млн кубометрів).

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 61,45% від їх максимальної місткості (дані на ранок 15 грудня) — це на 16,7 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п’ять років.

Ціна газу в Європі зростає з початку тижня, наближаючись до жовтневих максимумів, коли вона досягала $2000 за тисячу кубів.

До слова, «Газпром» заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною.

Також зазначимо, що «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.