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    Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини

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    Постачання російського газу до Німеччини різко скоротилося - Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини
    Постачання російського газу до Німеччини різко скоротилося
    фото: ria.ru

    Експорт газу трубопроводом «Ямал – Європа» скоротився на тлі наближення до пікового попиту

    Постачання російського газу до Німеччини трубопроводом «Ямал – Європа» суттєво скоротилося на тлі наближення європейського газового ринку до пікового зимового попиту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade.

    У публікації зазначається, що причини зниження постачання невідомі.

    Агентство наголошує, що прокачування газу через газопровід «Ямал – Європа» впало приблизно до 1,2 млн кВт/год порівняно із середнім значенням 10 млн кВт/год напередодні, 17 грудня, і близько 12 млн кВт/год у четвер, 16 грудня.

    Постачання російського газу до Європи тісно пов'язані з рівнем газу у сховищах «Газпрому» в Росії, наголошується в публікації. Цього тижня компанія розпочала відкачування газу зі своїх підземних сховищ у центральній частині Росії, а пік споживання палива очікується приблизно за місяць.

    Раніше стало відомо, що «Газпром» викупив на суботу, 18 грудня і замовив потужність обсягом 5,2 млн кубометрів польської ділянки газопроводу «Ямал – Європа», це на 80% менше у порівнянні з попереднім днем (27 млн кубометрів).

    Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 61,45% від їх максимальної місткості (дані на ранок 15 грудня) — це на 16,7 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п’ять років.

    Ціна газу в Європі зростає з початку тижня, наближаючись до жовтневих максимумів, коли вона досягала $2000 за тисячу кубів.

    До слова, «Газпром» заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною.

    Також зазначимо, що «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.

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    Теги: Росія газ Німеччина тарифи Газпром експорт Європа
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    Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини