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    У світі

    Туск назвав Росію «стратегічною проблемою» ЄС

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    Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою, - сказав Дональд Туск - Туск назвав Росію «стратегічною проблемою» ЄС
    Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою, - сказав Дональд Туск

    Туск не згоден з президентом Франції, який заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою

    Голова Єврокомісії Дональд Туск заявив, що Росія є «стратегічною проблемою» Європейського союзу.

    Про це повідомляє Financial Times.

    Наголошується, що Туск не згоден з президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

    «Президент Франції нещодавно заявив, що згоден в цьому питанні з прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном і розраховує, що останній переконає поляків змінити своє ставлення до Росії... Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою», - сказав Туск.

    До слова, раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

    ЄС Росія Єврокомісія політика Дональд Туск Еммануель Макрон
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