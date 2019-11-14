Туск назвав Росію «стратегічною проблемою» ЄС



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Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою, - сказав Дональд Туск

Туск не згоден з президентом Франції, який заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою

Голова Єврокомісії Дональд Туск заявив, що Росія є «стратегічною проблемою» Європейського союзу.

Про це повідомляє Financial Times.

Наголошується, що Туск не згоден з президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

«Президент Франції нещодавно заявив, що згоден в цьому питанні з прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном і розраховує, що останній переконає поляків змінити своє ставлення до Росії... Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою», - сказав Туск.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.