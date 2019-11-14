Зеленський обговорив з Туском «Північний потік-2»



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Президент України подякував Туску за вагому особисту роль у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом

Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Про це 14 листопада повідомили у пресслужбі глави української держави.

Зазначається, що сторони, зокрема, обговорили хід реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.

Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі і ситуація з реалізацією проєкту «Північний потік-2». Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами - членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.

Президент України подякував Туску за вагому особисту роль у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді президента Європейської ради і побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

Нагадаємо, напередодні Бундестаг з другої спроби захистив російський «Північний потік-2».

Раніше Україна закликала Європарламент зупинити «Північний потік-2».

Також нагадаємо, що Польща наклала величезний штраф на компанію, що будує «Північний потік-2».

30 жовтня «Північний потік-2» дозволила побудувати Данія — остання країна, дозволу якої Росії бракувало для завершення будівництва трубопроводу.

У разі запуску «Північного потоку-2» Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.