У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)

«Папа Лев XIV стримує сльози, коли чує «Отче наш», який співають українською мовою віряни»

У базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Catholic Sat.

«Папа Лев XIV стримує сльози, коли чує «Отче наш», який чудово співають українською мовою віряни Української греко-католицької церкви під час паломництва до базиліки Святого Петра у цьому ювілейному святому році», – йдеться у дописі.

🙏🏻У базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою.



Божественну Літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. pic.twitter.com/7lJV7XxvCN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2025

Нагадаємо, що Папа Римський звернувся до прочан українською мовою. Як інформує «Главком», він написав послання у Twitter. У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за «постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».