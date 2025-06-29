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У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
Літургію у співслужінні з Папою Римським очолив блаженніший Святослав Шевчук
фото: скриншот з відео

«Папа Лев XIV стримує сльози, коли чує «Отче наш», який співають українською мовою віряни»

У базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Catholic Sat.

«Папа Лев XIV стримує сльози, коли чує «Отче наш», який чудово співають українською мовою віряни Української греко-католицької церкви під час паломництва до базиліки Святого Петра у цьому ювілейному святому році», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Папа Римський звернувся до прочан українською мовою. Як інформує «Главком», він написав послання у Twitter. У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за «постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».

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Теги: Ватикан Папа Римський католицька церква УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
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