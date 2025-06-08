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Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн
Католицька церква готова до «пошуку екуменічного рішення», щоб встановити спільну дату Воскресіння Христового
фото: vaticannews.va

Спільне святкування надає більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса, вважає понтифік

Папа Римський Лев XIV підтвердив, що Католицька церква готова до «пошуку екуменічного рішення», щоб встановити спільну дату святкування Воскресіння Христового. Про це пише «Главком» із посиланням на Vatican News.

Заява пролунала під час зустрічі у Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності.

Лев XIV нагадав, що однією з цілей Нікейського собору було встановлення спільної дати Великодня. Він додав, що є кілька рішень, які дозволять християнам разом святкувати «Свято над святами», щоб не порушити принцип Нікейського собору.

«Спільне святкування надає більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою в спасительну істину Євангелія», – пояснив понтифік.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій I заявляв, що святкувати Воскресіння Христового порізно – це «скандал», закликавши християн затвердити спільну дату Великодня.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Глава УГКЦ розповів, що календарна реформа УГКЦ матиме два етапи. Зараз зроблено перший етап, а вже другий – стосуватиметься Пасхи.

 

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Теги: церква Папа Римський Великдень 2025 свято

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