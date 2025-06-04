Путін провів розмову із новим Папою Римським: попросив захисту УПЦ МП

Путін висловив надію, що Святий Престол виступить на «підтримку свободи віросповідання в Україні»

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову із диктатором РФ Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це стало відомо із російських медіа.

Путін у розмові з папою Римським на прохання патріарха Кирила передав йому «побажання успіхів у пастирському служінні».Як повідомляє Кремль, понтифік нібито висловився за продовження діалогу «між двома сестринськими церквами».

Також диктатор підтвердив зацікавленість у нібито досягненні миру з Україною політико-дипломатичним шляхом. Він знову розповідав про «першопричини», але запевнив, що нібито вживатиме всіх можливих заходів для передачі викрадених українських дітей.

Крім цього, Путін висловив надію, що Святий Престол виступить на «підтримку свободи віросповідання в Україні». Накінець він пригадав підриви залізниць у Брянській та Курській областях РФ, звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і пожалівся Папі Римському, що цей удар «однозначно кваліфікується у міжнародному праві як тероризм».

Як відомо, диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

«Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів. Як передає «Главком», запис його заяви показав Кремль. У своїй промові Путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною». Він також згадав ініціативу щодо 30-денного припинення вогню та пропозицію Туреччини про зустріч на найвищому рівні, на яку вже погодився президент України.