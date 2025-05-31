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Художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському
Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час аудієнції дарує картину Богдана Пилипіва Папі Римському Леву XIV
фото з відкритих джерел

Богдан Пилипів випалює портрети вогнем

Прикарпатець Богдан Пилипів займається графікою вогнем на дерев'яних площинах упродовж 15 років. Серед робіт митця – ікони, портрети світових лідерів та знаменитостей, а також картини про війну з філософським підтекстом. Одну з них Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Леву XIV, про що художник й не здогадувався. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На кухонному столі у митця – кілька олівців, канцелярська гумка, лезо для гоління та пірограф, яким Богдан Пилипів працює 20 років. Перед початком роботи чоловік хреститься і сідає випалювати черговий портрет.

«На кухні фактично моє робоче місце. Тут мені затишно працювати, як правило, до третьої-четвертої ночі. Апарат у мене старий-престарий, як світ нинішній. Називаю його «маленьким агрегатом». Він уже штукований-наштукований, сто разів зліплений десь там і там, але працює добре», – розповідає Богдан Пилипів.

Митець здобув знання зі станкового живопису, студіював книжкову графіку під керівництвом професорки Української академії друкарства Христини Саноцької. Згодом навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Зі студентських років цікавився поліграфією та мистецтвом. На стінах у будинку художника є його роботи, виконані фарбами. Та життя, каже, вирішив присвятити пірографії.

Богдан Пилипів
Богдан Пилипів
фото: suspilne.media

«Я подумав, що як живописець не досягну чогось нового, тому що крутих багато є. Тому вирішив шукати свою дорогу. І зупинився на примітивному декоративно-прикладному. У школі навчали всіх випалювати зірочки, квіточки. А я думаю: спробую глибше відійти. Перші роки, то і лінії диміли, і все було чорне. І неможливо було щось відтворити таке серйозне, нереально просто. Я почав шукати різний матеріал за твердістю, білизною, щоб воно було чистеньке. Я багато ґуль набив. Випалював щоночі. Дві години відпочивав і бігом на роботу»,  пригадує митець.

Богдан Пилипів застосовує різні техніки та власні методи роботи. Над картиною працює орієнтовно місяць – усе залежить від тематики та жанру. Найдовше, каже митець створював «Джоконду» та портрет Трампа.

«За «Джоконду» переживав, бо хотів, аби вона була точною і правильною. А Трамп мені випив крові багато. Але робота, вважаю, дуже високого рівня. Я вклав туди багато сил. Він – дуже схожий і ніби живий, а не просто мертва копія. Негативних персонажів я стараюся не малювати. Якби знав, що Трамп буде отак негативно ставитися до України, то я б ніколи його не зробив. Зараз ця картина в колекції, яка чекає наступних виставок у Німеччині. До речі, мені радили не брати його, тому що після другої каденції він проявив себе не дуже прихильним до України. Але були такі, які казали: «А ви візьміть, хай люди думають над ним: хто він такий? Чому він так чинить? Хай посперечаються перед його портретом», – говорить Богдан Пилипів.

Серед робіт митця також – портрети Симона Петлюри, Героя України Василя Сліпака, Блаженніших Любомира Гузара та Святослава Шевчука, Папи Римського Івана Павла II, Бориса Джонсона, Анджея Дуди, Джастіна Трюдо, Джо Байдена, Емманюеля Макрона, імператора Японії Нарухіто, короля Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауда, королеви Великої Британії Єлизавети II, принцеси Діани, Анджеліни Джолі. У 2014 році, розповідає, зобразив Путіна і назвав портрет «Мавпа з гранатою».

Богдан Пилипів зі своєю роботою
Богдан Пилипів зі своєю роботою
фото: suspilne.media

«Привіз цю роботу на виставку до Польщі, а поляки кажуть: «Та то Путін, то явно бачимо, але не треба, то занадто виклично». Боялися тоді ще. Над портретами я працюю серйозно. Вивчаю від пози, міміки, намагаюся зрозуміти, що це за персона. Я збираю матеріали з доступних джерел. Інтернет, як правило, сьогодні допомагає багато», – розповідає художник.

15 травня 2025 року Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час аудієнції з новообраним Папою Римським Левом XIV подарував йому картину Богдана Пилипіва «Війна. Молитва-реквієм». Художник каже: те, що його робота потрапила до рук понтифіка, стало для нього несподіванкою.

«Я рідко заглядаю зараз у Facebook. А тут щось мені закортіло. Думаю: гляну, чи не бомбували десь вражі діти. Я відкрив сторінку новин, і перша з них – сім хвилин тому, пригадую, Блаженніший Святослав поширив. Дивлюся: він зустрічається з понтифіком, потім сідають до столу, і він пояснює суть подарунка. А в руках у Папи Римського – моя праця. Я аж рот відкрив, думаю: не може бути. Там зображена жінка молода, яка німо молиться, такий відчай. А на другому плані – воїни, які йдуть у бій і одразу звідти перетворюються на ангелів та злітають до неба», – розповідає Богдан Пилипів.

Богдан Пилипів. Той, хто «малює вогнем»

Із філософським підтекстом митець створює і портрети сина та війну, на якій той загинув. Андрій Пилипів займався ковальством та виготовляв вироби з дерева. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну чоловік вивіз дружину з донькою за кордон, а сам вирушив на фронт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

Також Папа Римський поновив заклики зупинити війну в Україні. 

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Теги: Папа Римський картина художник

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