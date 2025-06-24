Де туристи платять найвищі податки у Італії: перелік міст

Італія цього року суттєво підвищила туристичні податки, які варіюються залежно від міста та регіону

Багато популярних туристичних напрямів запроваджують різні податки для мандрівників — як загальнодержавні, так і локальні, що діють у конкретних містах або регіонах. Італія, як одна з найбільш переповнених туристами країн, особливо активно впроваджує таку додаткову плату. Про це пише «Главком» із посиланням на Traveloffpath.

«Хоча міста сплачували ці збори протягом багатьох років, ставки, що діють до Ювілею 2025 року (велике свято, котре проводиться кожну чверть століття у Ватикані – «Главком»), – це зовсім інша історія. Готуючись до Ювілею – особливого Святого року в католицькій церкві, який приваблює мільйони паломників, – міста значно підвищили податки. Навіть якщо ви нещодавно відвідували Італію, ставки, які ви сплачували раніше, швидше за все, застаріли, і нинішня сума може серйозно вдарити по вашому бюджету, якщо ви не підготувалися», – йдеться у матеріалі.

Ювілей у 2025 році суттєво поповнить бюджет Італії. Рим очікує на прибуття понад 30 млн паломників. За місяць через Святу браму собору Святого Петра проходять у середньому пів мільйона людей. Лише для італійської столиці прогнозований оборот становить від 4 до 4,5 млрд євро. Згідно з даними, опублікованими Міністерством туризму Італії, прогнозується, що тільки в Римі витрати на ювілей становитимуть $17 млрд.

Є сім міст Італії, де туристичні податки найвищі по країні, і деякі з них можуть зробити відпочинок у країні значно дорожчим.

Рим

В італійській столиці з туристів стягується податок за ніч, проведену в готелі, і залежить він від його класу: 10 євро – для п'ятизіркових готелів, 7,5 євро – для чотиризіркових готелів, 6 євро – для тризіркових та приватних апартаментів. Таким чином парі туристів доведеться заплатити додатково 75 євро за п'ять ночей у готелі категорії чотири зірки.

Венеція

Це мальовниче місто бере плату від 5 до 10 євро за вхід у певні дні року, там ще й діє податок за проживання – від 1 до 5 євро за ніч, залежно від категорії об'єкта розміщення.

Флоренція

Тут туристи повинні сплачувати додатковий податок, якщо вони ночують у готелях від 1 до 7 ночей: 8 євро – для п'ятизіркових готелів, 7 євро – для чотиризіркових готелів, 5,5 євро – для всіх інших варіантів розміщення.

Мілан

У цьому північному італійському місті нічні тарифи діють до двох тижнів: 5 євро – для п'ятизіркових та чотиризіркових готелів, 4 євро – для тризіркових готелів, 4 євро – для всіх інших варіантів розміщення.

Болонья

Кулінарна столиця Італії тимчасово підвищила свої тарифи на 2025 рік, використовуючи систему, яка базується на ціні вашого номера на людину. Для більшості типових перебування в готелі (в діапазоні від 31 до 121 євро за ніч) потрібно заплатити від 5,80 до 6,50 євро на особу за ніч.

Неаполь

Зупиняючись протягом двох тижнів на батьківщині піци, слід бути готовим додатково заплатити щоночі по: 6 євро – для п'ятизіркових готелів, 5,5 євро – для чотиризіркових готелів, 4,5 євро – для всіх інших варіантів розміщення.

Амальфі

Правила у цьому популярному туристичному регіоні змінюються від міста до міста, але в середньому це від 3 до 5 євро за ніч із кожного туриста.

Нагадаємо, у низці міст Південної Європи за останні тижні відбулась низка масових акцій проти надмірного туризму. Протестувальники в Іспанії, Португалії та Італії об'єднали зусилля під гаслом «Південна Європа проти овертуризму» (Southern Europe Against Touristification, SET).

До слова у Венеції незабаром має відбутися весілля мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес, колишньої тележурналістки. Але десятки активістів протестують проти цього весілля. Вони не хочуть, щоб об'єкт Світової спадщини перетворився на ігровий майданчик для багатих.