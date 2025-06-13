Протести в Лос-Анджелесі: католицька церква зробила заяву

Єпископська рада Мексики заявила, що вони з «болем і занепокоєнням» стежать за «складною ситуацією» в Лос-Анджелес

Архиєпископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес на месі за мир і єдність, що відбулася в Лос-Анджелесі після масових протестів сказав, що Ісус любить нас «незалежно від того, з якої ми країни, або якою мовою розмовляємо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican news.

Архиєпископ розпочав свою проповідь, засудивши «напруженість, ... невизначеність і насильство» на вулицях Лос-Анджелеса. Він також помолився за «наших ближніх, які страждають – добрих працьовитих чоловіків і жінок, людей віри», а також за «поліцію і за всіх тих, хто ставить своє життя на карту, щоб зберегти безпеку наших громад».

Також Єпископська рада Мексики заявила, що вони з «болем і занепокоєнням» стежать за «складною ситуацією» в Лос-Анджелесі. Посилаючись на попередню заяву архиєпископа Лос-Анджелеса Гомеса, мексиканські єпископи сказали, що «хоча деякі нелегальні мігранти вчиняють злочинні дії, не всі нелегальні мігранти є злочинцями».

«Більше того, – зауважили єпископи, – переважна більшість нелегальних мігрантів роблять свій внесок у добро суспільства, в якому вони живуть і працюють».

Єпископська рада закликала до прийняття рішень «на благо всіх», включаючи реформу імміграційної системи, і процитувала заповідь Книги Чисел про те, що «не повинно бути ніякої різниці між іноземцем і тобою».

Водночас колишній біженець з Вʼєтнаму, а зараз єпископ Сан-Дієго Майкл Фам повідомив своїм парафіянам, що церковне керівництво з'явиться у Федеральному суді Сан-Дієго наступної п'ятниці (20 червня, Міжнародний день біженців), щоб висловити солідарність з іммігрантами. Він запросив вірян приєднатися, якщо вони хочуть. Про це йдеться у відповідному зверненні.

Фам – священник із Сан-Дієго, який у 2023 році став єпископом-помічником єпархії. Це призначення стало першим, здійсненим Папою Левом XIV у Сполучених Штатах. Крім того, Фам став першим американцем в’єтнамського походження, який очолив єпархію в США.

Нагадаємо, 13 червня, у США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей. Організатори руху «Без королів» планують близько 1,5 тис. демонстрацій у містах по всій країні, за винятком Вашингтона, де має відбутися військовий парад. Він присвячений 250-річчю армії США та припадає на 79-й день народження Трампа.

Раніше президент США попередив протестувальників, що їх зустрінуть «дуже великою силою», якщо вони вийдуть на майбутній парад у Вашингтоні. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. У документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

До слова, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі. Ньюсом виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.

Як повідомлялося, Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести. Рішенням поділився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, передає «Главком».